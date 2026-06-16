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ΚΟΣΜΟΣ
Χιλή: Έρευνα για πιθανή εμπορία ανθρώπων
Χιλή - φωτιές
clock 12:06 | 16/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η εισαγγελία της Χιλής γνωστοποίησε ότι ξεκινά έρευνα για πιθανή υπόθεση trafficking, μετά την άφιξη πέρυσι στη χώρα εκατοντάδων παιδιών από την Αϊτή, για τα οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι είχαν πραγματικούς οικογενειακούς δεσμούς με τους ενήλικες που τα συνόδευαν.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά τις αποκαλύψεις του χιλιανού ραδιοφωνικού σταθμού BioBio, που έφερε στο φως έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία ανέφερε την είσοδο στη χώρα εκατοντάδων παιδιών από την Αϊτή το 2025, στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσης.

Σύμφωνα με τη χιλιανή υπηρεσία μετανάστευσης, τουλάχιστον 12 ύποπτοι εισήλθαν κατ’ επανάληψη στη Χιλή και παρουσιάστηκαν ως «υπεύθυνοι» παιδιών και εφήβων από την Αϊτή.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των παιδιών και των συνοδών τους «δεν επαληθεύτηκαν από τις αρμόδιες αρχές» ούτε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ούτε κατά την είσοδο τους στη Χιλή.

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