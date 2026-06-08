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ΚΟΣΜΟΣ
Χάος στις Φιλιππίνες μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ - Νεκροί, τραυματίες και σοκαριστικές καταρρεύσεις κτιρίων
Φιλιππίνες σεισμός
clock 10:19 | 08/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο πολύ ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών νήσου των Φιλιππίνων στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ενώ άλλοι 129 τραυματίστηκαν, καθώς κατέρρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγος.



Σύμφωνα με τον διευθυντή της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας των Φιλιππίνων οι 12 από τους νεκρούς καταγράφηκαν στην περιοχή Σοκσγκάργκεν, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις επαρχίες και μία πόλη: Κοταμπάτο, Σουλτάν Κουνταράτ, Σαρανγκάνι και Τζένεραλ Σάντος. Πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 129 άτομα τραυματίστηκαν στην περιοχή.

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