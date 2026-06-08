Χάος στις Φιλιππίνες μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ - Νεκροί, τραυματίες και σοκαριστικές καταρρεύσεις κτιρίων

Ο πολύ ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών νήσου των Φιλιππίνων στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ενώ άλλοι 129 τραυματίστηκαν, καθώς κατέρρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγος.
Σύμφωνα με τον διευθυντή της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας των Φιλιππίνων οι 12 από τους νεκρούς καταγράφηκαν στην περιοχή Σοκσγκάργκεν, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις επαρχίες και μία πόλη: Κοταμπάτο, Σουλτάν Κουνταράτ, Σαρανγκάνι και Τζένεραλ Σάντος. Πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 129 άτομα τραυματίστηκαν στην περιοχή.
A 7.8-magnitude earthquake today, June 8, 2026, caused multiple building collapses and extensive damage in General Santos, Mindanao, Philippines. pic.twitter.com/ortl6Myp5L
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 8, 2026
Ο σεισμός έπληξε τις Φιλιππίνες την ώρα που ξεκινούσε η νέα σχολική χρονιά. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μικρούς μαθητές να ουρλιάζουν από φόβο καθώς το έδαφος σειόταν βίαια. Φαίνεται καθηγητές να αγκαλιάζουν τα μικρά παιδιά και να προσπαθούν να τα ηρεμήσουν.
Detalles del sismo principal:
• Magnitud: 7.8 (PHIVOLCS) o alrededor de 7.0-7.8 según reportes preliminares (USGS y otros).
• Ubicación: Offshore, cerca de Sarangani (aprox. 32 km al sur/suroeste de Maasim, región de Mindanao/Soccsksargen). Profundidad ~33 km (superficial). pic.twitter.com/1yewDKobje
— CINM ES (@CINMESNEWS) June 8, 2026
EARTHQUAKE DURING FLAG CEREMONY
A magnitude 7.8 earthquake shook Mahayahay Elementary School in Malita, Davao Occidental while a flag ceremony was being conducted.#Earthquake #Philippines 🇵🇭😭🫨 pic.twitter.com/WDfDeArEKC
— Whale | Decentra👀 (@whale_decentra) June 8, 2026
Αρχικά η δόνηση υπολογίστηκε στους 8,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ το πρωί της Δευτέρας τοπική ώρα στην περιοχή του Μιντανάο, στις νότιες Φιλιππίνες. Η δόνηση καταγράφηκε σε θαλάσσια περιοχή νότια της πόλης Τζένεραλ Σάντος και έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα. Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), ο σεισμός ήταν 7,8 Ρίχτερ σε βάθος περίπου 35 χιλιομέτρων.
Όπως ήταν φυσικό η ισχυρότατα δόνηση προκάλεσε πανικό σε όσους βρίσκονταν μέσα σε κτήρια τη στιγμή του σεισμού.
🚨#ÚLTIMAHORA Así se sintió el #temblor en Mindanao Terremoto de magnitud 7.8 Polomolok, Cotabato Sur, Filipinas · #temblor #Tu #earthquake,#joshtve #Earthquakephilipines #joshtve #temblor video 1 pic.twitter.com/WRrWPNRcDq
— Joshtve_ (@Joshtve_) June 8, 2026
Ακόμα και σε ανοιχτούς χώρους, ο σεισμός προκάλεσε πανικό όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί.
Σύμφωνα με τα σεισμολογικά στοιχεία, ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:37 το πρωί της Δευτέρας τοπική ώρα (02:37 ώρα Ελλάδας) και εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.
Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην περιοχή του Μιντανάο, στο νότιο τμήμα του αρχιπελάγους των Φιλιππίνων. Το επίκεντρο βρισκόταν περίπου 56 χιλιόμετρα νότια της πόλης Τζένεραλ Σάντος, μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις της περιοχής με πληθυσμό περίπου 679.000 κατοίκους.
Το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι (PTWC) ανέφερε πως είναι πιθανό να εκδηλωθεί τσουνάμι «μέσα στις επόμενες τρεις ώρες» και να πλήξει τις ακτές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν, ως ακόμη και της Ιαπωνίας.
Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν και αξιολογούν την κατάσταση στις περιοχές που βρίσκονται πλησιέστερα στο επίκεντρο. Σε βίντεο που έχουν ανέβει σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτίρια να καταρρέουν.
Σύμφωνα με το PTWC, κύματα 1 ως 3 μέτρων ενδέχεται να πλήξουν τις Φιλιππίνες και 0,3 ως 1 μέτρου την Ινδονησία και τη Μαλαισία.
Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των ακτών της, από τη νότια νήσο Οκινάουα ως ανατολικά από το Τόκιο. Τα κύματα αναμενόταν να αρχίσουν να φθάνουν στις ιαπωνικές ακτές περί τις 11:30 (τοπική ώρα· 05:30 ώρα Ελλάδας) και να μην ξεπερνούν το 1 μέτρο, σύμφωνα με την πηγή αυτή.
Η ισχύς του σεισμού προκαλεί αυξημένη ανησυχία, καθώς πρόκειται για μία από τις ισχυρότερες δονήσεις που έχουν καταγραφεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.
🚨7.8 magnitude earthquake shakes part of the southern Philippines - @AP
🌊Tsunami possible for some coasts https://t.co/jHxPrTiiFPpic.twitter.com/g2dZ5vm4Ou https://t.co/IjZ1exhvbV #Earthquake #Mindanao #Philippines
📍The Philippines, one of the world’s most disaster-prone…
— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) June 8, 2026
WATCH: Major earthquake brings down building in General Santos City, Philippines pic.twitter.com/AA7pX3rZwa
— Rapid Report (@RapidReport2025) June 8, 2026
Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας όπου σημειώνονται συχνά ισχυροί σεισμοί.
Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις για τις επιπτώσεις της ισχυρής σεισμικής δόνησης.
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