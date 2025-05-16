Γάζα: Ανελέητο σφυροκόπημα του Ισραήλ - Τουλάχιστον 120 νεκροί

Η πολιτική προστασία καταμέτρησε 120 νεκρούς χθες Πέμπτη στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πολιορκημένη κι ερειπωμένη Λωρίδα της Γάζας, όπου ΜΚΟ υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ διαβεβαίωσε πως ετοιμάζεται να διανείμει βοήθεια ως το τέλος του μήνα.







Ταυτόχρονα ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε περιοδεία στον Κόλπο, επανέλαβε πως η Ουάσιγκτον θέλει οι ΗΠΑ να «πάρουν» τη Γάζα και να τη μετατρέψουν σε «ζώνη ελευθερίας», εξελίσσοντας το προηγούμενο σχέδιό του, που προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή, να γίνει η «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» αφού αδειάσει από τους κατοίκους της.







Η Λωρίδα της Γάζας «αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παλαιστινιακού εδάφους. Δεν είναι ακίνητο προς πώληση», αντέταξε μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ο Μπασέμ Ναΐμ.







Οι βομβαρδισμοί οι οποίοι στοίχισαν χθες τη ζωή σε τουλάχιστον 120 ανθρώπους, σύμφωνα με την πολιτική προστασία, είχαν στόχο περιοχές κυρίως στον βορρά και στον νότο του μικρού θυλάκου, ο οποίος έχει υποστεί ανυπολόγιστες καταστροφές έπειτα από 19 μήνες ευρείας κλίμακας ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

«Κάθε μέρα έχουμε νεκρούς, κάθε μέρα έχουμε τραυματίες. Το μόνο που δεν ξέρουμε είναι πότε θα έρθει η σειρά μας», είπε ο Αμίρ Σαλέχα, κάτοικος του βορρά.







Στη Χαν Γιούνις, στον νότο, η Μαριάμ Ασούρ, με δάκρυα να τρέχουν, χάιδευε το σάβανο που περιείχε το άψυχο σώμα της αδελφής της, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο Νάσερ μαζί με άλλα θύματα. Η νεαρή ήταν εθελόντρια σε πρόγραμμα υπηρεσίας του ΟΗΕ αφιερωμένο στα παιδιά, είπε.







«Το Ισραήλ (...) δεν σκοτώνει απλώς κόσμο. Σκοτώνει ό,τι απομένει από την ανθρωπότητα», εξεγέρθηκε χθες μέσω X η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη.







Αποκρούοντας τις επικρίσεις σε διεθνές επίπεδο για τον τρόπο που διεξάγει αυτόν τον πόλεμο, ο Iσραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε τη Δευτέρα πως ο στρατός του θα μπει «με όλη του τη δύναμη» στη Λωρίδα της Γάζας για να «ολοκληρώσει την επιχείρηση» και να «καταστρέψει» τη Χαμάς, αφού είχε ήδη αναγγείλει την «κατάκτηση» της Λωρίδας της Γάζας.

