ΤΕΤ.03 Ιου 2026 12:27
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία: Καραμπόλα με 23 οχήματα - Περισσότεροι από 30 τραυματίες
καραμπολα, οχηματα
clock 11:52 | 03/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Μεγάλη καραμπόλα στην οποία εμπλέκονται πάνω από 20 οχήματα συνέβη σήμερα, Τρίτη (2/6) στην Αντίμπ στη νοτιοανατολική Γαλλία, όταν ο οδηγός ενός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του ημιρυμουλκούμενου, καθώς φέρεται να κοιμήθηκε στο τιμόνι.

Στη συνέχεια, συγκρούστηκε πρώτα με ένα περιπολικό, του οποίου οι τρεις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρά, κυρίως στον αυχένα. Ακολούθησε σύγκρουση με άλλα 22 οχήματα. Συνολικά τραυματίστηκαν 37 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία, σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποίησε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Ο οδηγός συνελήφθη και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό, ενώ για τα αίτια του τροχαίου έχει ξεκινήσει έρευνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Αμαλία Κωστοπούλου και Τζέικ Μέντγουελ στην πρώτη απόδραση μετά τον γάμο στην Ελλάδα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γαλλία Καραμπόλα Τραυματίες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis