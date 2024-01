Ερυθρά Θάλασσα: ΗΠΑ και Βρετανία χτύπησαν στο λιμάνι Ρας Ίσα μετά το χθεσινό πλήγμα των Χούθι σε τάνκερ

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Μασίρα των Χούθι μετέδωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο εξαπέλυσαν δύο αεροπορικές επιθέσεις που είχαν στόχο το λιμάνι Ρας Ίσα στην επαρχία Χοντέιντα της Υεμένης.

Τα αεροπορικά πλήγματα έγιναν, ενώ οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις κατά σκάφων που διαπλέουν την Ερυθρά Θάλασσα, μεταξύ των οποίων επίθεση που χθες προκάλεσε πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο.

A Houthi fired anti-ship missile hit the British ship Marlin Luanda of the oil trader Trafigura, Bloomberg reports, citing a statement from the company. The ship is engulfed in fire, after fire started in one of the cargo tanks on the starboard side. pic.twitter.com/G6uUPdA94j

— Zaton (@rebelious96) January 27, 2024

Ο πύραυλος που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης έπληξε το πετρελαιοφόρο Marlin Luanda υπό σημαία των Νήσων Μάρσαλ, ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).