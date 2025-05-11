Εκλογές στην Αλβανία: Μέτρια η προσέλευση στις περιοχές της μειονότητας

Χαμηλότερη από τις εκλογές του 2021 είναι η προσέλευση στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα στην Αλβανία . Η διαδικασία εξελίσσεται ως τώρα χωρίς μεγάλα προβλήματα σε όλη τη χώρα.







Οι κάλπες κλείνουν στις 19:00 (τοπική και ώρα Ελλάδας). Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται αργά το βράδυ.







Η Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής ανέφερε ότι ως τις 14:00 η συμμετοχή ανερχόταν στο 29,53%, πιο χαμηλά σε σύγκριση με τις τελευταίες εκλογές οπότε την ίδια ώρα το ποσοστό προσέλευσης ήταν 35,63%.







Σε σύγκριση με τις δημοτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν πριν από δύο χρόνια, καταγράφεται αύξηση κατά 2,2%.







Aλβανικά μέσα μεταδίδουν, μάλιστα, ότι η αποχή ενδέχεται να ξεπεράσει το 50%, προκαλώντας ανησυχίες για τη νομιμότητα της διαδικασίας.







Το himara.gr αναφέρει ότι η προσέλευση στις περιοχές με ελληνική μειονότητα (Χειμάρρα, Άγιοι Σαράντα, Δελβινάκι, Δερβιτσάνη και Αργυρόκαστρο) η κινητοποίηση παραμένει μέτρια. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί αναφορές για αργοπορίες στη λειτουργία εκλογικών τμημάτων, ελλείψεις σε υλικό και υποψίες για καθοδήγηση ψηφοφόρων, κυρίως σε αγροτικές περιοχές.







Υπενθυμίζεται ότι ο Έντι Ράμαδιεκδικεί τέταρτη θητεία. Βασικός του αντίπαλος είναι ο πρώην πρωθυπουργός Σαλί Μπερίσα. Οι έδρες της Βουλής είναι 140.







Περίπου 235.000 ψηφοφόροι επέλεξαν την επιστολική ψήφο.

