Ενοίκια στην Ελλάδα: Γιατί κινούνται σε τόσο υψηλά επίπεδα

Το κόστος για τη στέγαση παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τα ενοίκια να συνεχίζουν να αποτελούν σημαντική οικονομική επιβάρυνση για χιλιάδες πολίτες, που αναγκάζονται να δαπανούν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους για να πληρώνουν το μηνιαίο μίσθωμα.







Ο Βασίλης Αστεριάδης, ειδικός στην αγορά ακινήτων, δήλωσε στο MEGA πως «υπάρχει πραγματικό πρόβλημα για όσους ψάχνουν να νοικιάσουν. Υπάρχει έλλειμμα στην αγορά και δεν βρίσκονται διαθέσιμα ακίνητα».







Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη σε ορισμένες περιοχές, λόγω της έντονης παρουσίας της βραχυχρόνιας μίσθωσης. «Σε κάποιες γειτονιές, η είσοδος του Airbnb έχει εκτοπίσει τους ενοικιαστές», αναφέρει ο Αστεριάδης, προσθέτοντας ωστόσο ότι «υπάρχει και η πλευρά των ιδιοκτητών, που επιτέλους μπορούν να απολαμβάνουν ικανοποιητικό εισόδημα από την ακίνητη περιουσία τους».







Επιπλέον, επισημαίνει τη ριζική αλλαγή του χαρακτήρα της κατοικίας, η οποία σήμερα λειτουργεί κυρίως ως μέσο επένδυσης: «Το ακίνητο έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα επενδυτικό προϊόν με ιδιαίτερη αξία στη χώρα μας».





Οι αυξήσεις στα ενοίκια και η συνολική εικόνα της οικονομίας

Αναφορικά με τη συνεχιζόμενη άνοδο των ενοικίων, ο Αστεριάδης διευκρινίζει πως πρόκειται για συνέπεια ευρύτερων οικονομικών συνθηκών: «Το κόστος του ενοικίου έχει αυξηθεί. Το γεγονός ότι οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί δεν είναι ευθύνη της κτηματαγοράς, αλλά θέμα της γενικής οικονομίας».







Παράλληλα, θέτει επί τάπητος το ζήτημα του συνολικού κόστους ζωής και τη σχέση του με τις αμοιβές: «Η συζήτηση για το αν πρέπει να ανέβουν οι μισθοί ή να μειωθεί το κόστος ζωής —στο οποίο περιλαμβάνεται και η στέγαση— αφορά ευρύτερα την οικονομία και όχι μόνο την αγορά ακινήτων».







Ολοκληρώνοντας, τονίζει πως η αγορά είναι αυτή που διαμορφώνει τις τιμές: «Η κτηματαγορά δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει διορθώσεις, λειτουργεί με βάση τη σχέση προσφοράς και ζήτησης».

