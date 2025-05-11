Φόροι και εισφορές «τρώνε» πάνω από το 37% του εισοδήματος των εργαζομένων

Η Ελλάδα φορολογεί τις οικογένειες με παιδιά σχεδόν όσο και τους φορολογούμενους χωρίς παιδιά όπως αποτυπώνεται στην ετήσια έκθεση του ΟΟΣΑ.

Με βάση τα στοιχεία του 2024, η φορολογική επιβάρυνση είναι στα υψηλά επίπεδα των χωρών μελών του Οργανισμού και πάνω από τον μέσο όρο. Από τη σύγκριση της συνολικής επιβάρυνσης από φόρους και εισφορές των μισθωτών χωρίς παιδιά και των οικογενειών με δύο παιδιά, ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει πως υπάρχει ελάχιστη φορολογική ελάφρυνση για τις οικογένειες με παιδιά.

Συγκεκριμένα, η επιβάρυνση αυτή ανήλθε στο 37,3% του μέσου ακαθάριστου μισθού για τον εργαζόμενο με 2 παιδιά και στο 39,3% για τον εργαζόμενο χωρίς παιδιά, κατά το 2024.

Η διαφορά μεταξύ της φορολογικής επιβάρυνσης των φορολογουμένων με παιδιά σε σχέση με όσους δεν έχουν τέκνα που τους βαρύνουν κατατάσσει την Ελλάδα στην 4η χειρότερη θέση, μεταξύ των χωρών μελών του ΟΟΣΑ, ενώ απέχει 9 εκατοστιαίες μονάδες από τον μέσο όρο των χωρών του Οργανισμού. Πάνω από την Ελλάδα βρίσκονται η Κόστα Ρίκα, το Μεξικό και η Τουρκία, στις οποίες η επιβάρυνση μεταξύ των φορολογουμένων με παιδιά και εκείνων χωρίς παιδιά είναι ίδια.

Οι αριθμοί

Σύμφωνα με την έκθεση για τον μισθωτό στην Ελλάδα με μέσο εισόδημα χωρίς παιδιά, η συνολική φορολογική επιβάρυνση αυξήθηκε το 2024 κατά 0,54 ποσοστιαίες μονάδες στο 39,3%. Αυτό οφείλεται στη διατήρηση των ίδιων φορολογικών συντελεστών, αλλά επειδή τα εισοδήματα αυξήθηκαν ονομαστικά, το φορολογικό βάρος αυξήθηκε περισσότερο. Συγκεκριμένα η αύξηση του φόρου εισοδήματος, ήταν μεγαλύτερη από την αύξηση του πραγματικού μισθού για την κατηγορία αυτή των εργαζομένων, που οδήγησε στη μείωση του διαθέσιμου (μετά τη φορολογία) εισοδήματος.

Ενώ ο πραγματικός μέσος μισθός αυξήθηκε σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ κατά 1,7% το 2024 (4,7% ο ονομαστικός μείον 3% ο πληθωρισμός), ο μέσος φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε 2,6%.

Η συνολική φορολογική επιβάρυνση για τον μέσο μισθωτό χωρίς παιδιά, για το σύνολο των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ ανήλθε στο 34,9%.

Οικογένειες

Σχετικά με τις οικογένειες με δύο παιδιά και έναν σύζυγο εργαζόμενο η «φορολογική σφήνα» το 2024, δηλαδή το άθροισμα των φόρων εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών, μειώθηκε οριακά (κατά 0,05 εκατοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε στο 37,3%, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο, από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι στο 25,7%.

Για τις οικογένειες με δύο παιδιά και δύο εργαζόμενους (όπου ο ένας έχει το μέσο μισθό και ο άλλος το 67% του μέσου μισθού), η «φορολογική σφήνα» μειώθηκε κατά 0,27 μονάδες το 2024, στο 37,5% έναντι 29,5% που είναι ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ

