«Βρυχάται» ξανά το ηφαίστειο Κανλάον στις Φιλιππίνες -Ακυρώθηκαν πτήσεις (εικόνες, βίντεο)

Μια πεντάλεπτη μέτριας ισχύος έκρηξη σημειώθηκε στον κρατήρα του ηφαιστείου Κανλάον στις 2:55 π.μ. της Τρίτης, δήλωσε το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (Phivolcs).

Το νέφος της τέφρας απλώθηκε σε ύψος 3 χιλιομέτρων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η εταιρεία AirAsia Philippines να ακυρώσει 4 πτήσεις, ενώ έχει εκδοθεί Ειδοποίηση προς του Αεροπόρους (ΝΟΤΑΜ) για σήμερα για τις πτήσεις που θα γίνουν στην περιοχή του ηφαιστείου.

Η στιγμή της έκρηξης του ηφαιστείου

LOOK: IP camera footage of the -03:00 AM, 13 May 2025 explosive eruption at Kanlaon Volcano captured by the Upper Pantao Observation Station (VKUP) in Canlaon City shows multiple pulses of explosive activity that generated incandescent columns that collapsed to form pyroclastic… pic.twitter.com/3zm8iN487Z — PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) May 13, 2025

Το Επίπεδο συναγερμού παραμένει στο 3. Αυτό σημαίνει ότι το ηφαίστειο παρουσιάζει μαγματική αναταραχή και μέτριες εκρήξεις που θα μπορούσαν που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν απειλητικούς για τη ζωή κινδύνους.

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας δήλωσε ότι η σύσταση είναι οι κοινότητες σε ακτίνα 6 χιλιομέτρων από το ηφαίστειο να παραμείνουν εκκενωμένες.

Επιπλέον για τους ανθρώπους που ζουν σε κοινότητες κοντά στο ηφαίστειο έχει δοθεί η σύσταση να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης από την τέφρα, να χρησιμοποιήσουν προστατευτικές μάσκες ή υγρό πανί για να αποφύγουν την εισπνοή τέφρας και τα πιο ευάλωτα άτομα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπνευστικές ή καρδιαγγειακές παθήσεις, των εγκύων γυναικών και των βρεφών.

