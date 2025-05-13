ΚΥΡ.24 Μαΐ 2026 15:28
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
«Βρυχάται» ξανά το ηφαίστειο Κανλάον στις Φιλιππίνες -Ακυρώθηκαν πτήσεις (εικόνες, βίντεο)
ηφαίστειο φιλιππίνες
clock 13:09 | 13/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μια πεντάλεπτη μέτριας ισχύος έκρηξη σημειώθηκε στον κρατήρα του ηφαιστείου Κανλάον στις 2:55 π.μ. της Τρίτης, δήλωσε το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (Phivolcs).

Το νέφος της τέφρας απλώθηκε σε ύψος 3 χιλιομέτρων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η εταιρεία AirAsia Philippines να ακυρώσει 4 πτήσεις, ενώ έχει εκδοθεί Ειδοποίηση προς του Αεροπόρους (ΝΟΤΑΜ) για σήμερα για τις πτήσεις που θα γίνουν στην περιοχή του ηφαιστείου.

Η στιγμή της έκρηξης του ηφαιστείου

Το Επίπεδο συναγερμού παραμένει στο 3. Αυτό σημαίνει ότι το ηφαίστειο παρουσιάζει μαγματική αναταραχή και μέτριες εκρήξεις που θα μπορούσαν που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν απειλητικούς για τη ζωή κινδύνους.

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας δήλωσε ότι η σύσταση είναι οι κοινότητες σε ακτίνα 6 χιλιομέτρων από το ηφαίστειο να παραμείνουν εκκενωμένες.

Επιπλέον για τους ανθρώπους που ζουν σε κοινότητες κοντά στο ηφαίστειο έχει δοθεί η σύσταση να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης από την τέφρα, να χρησιμοποιήσουν προστατευτικές μάσκες ή υγρό πανί για να αποφύγουν την εισπνοή τέφρας και τα πιο ευάλωτα άτομα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπνευστικές ή καρδιαγγειακές παθήσεις, των εγκύων γυναικών και των βρεφών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Με τρεις μαχαιριές δολοφόνησε τη μητέρα του ο 21χρονος - «Με μισούσε, γι' αυτό τη σκότωσα» είπε

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης

Ματωμένη επίθεση στη Μιανμάρ: 17 μαθητές νεκροί από αεροπορική επιδρομή της χούντας

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Φιλιππίνες Ηφαίστειο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis