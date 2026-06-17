Άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της, τραυμάτισε οδηγό μηχανής και έφυγε

Μια 34χρονη στην Θεσσαλονίκη συνελήφθη για συμμετοχή σε τροχαίο με εγκατάλειψη που σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας (15.06.2026).

Το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη έγινε στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, όταν, σύμφωνα με την αστυνομία, μια 34χρονη από τη Ρωσία, ενώ βρισκόταν ακινητοποιημένη μπροστά σε κόκκινο φανάρι, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της χωρίς να πραγματοποιήσει πριν έλεγχο.

Τη στιγμή εκείνη μηχανή με οδηγό έναν άντρα 41 ετών, προσέκρουσε στην ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί ελαφρά. Παρά το ατύχημα, η οδηγός φέρεται να αποχώρησε από το σημείο χωρίς να προβεί στις ενέργειες που προβλέπει η νομοθεσία.

Έπειτα από αναζητήσεις, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης την εντόπισαν και τη συνέλαβαν, το πρωί της επόμενης μέρας.

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