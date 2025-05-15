Άλιμος: Φυλάκιση δύο ετών στη γιαγιά του βρέφους που βρέθηκε στους κάδους απορριμμάτων

Μερική έκτιση της ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε στη γιαγιά του βρέφους, το οποίο βρέθηκε δίπλα σε κάδο σκουπιδιών στον Άλιμο αποφάσισε το δικαστήριο που την έκρινε ένοχη για έκθεση ανηλίκου σε βαθμό πλημμελήματος.

Συγκεκριμένα το δικαστήριο επέβαλε στην κατηγορούμενη ποινή φυλάκισης δύο ετών διατάσσοντας την μερική έκτισή της, την οποία όρισε στους τρεις μήνες. Το δικαστήριο αποφάσισε την αναστολή του υπολοίπου της ποινής επί τριετία ενώ η έφεση κρίθηκε να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Πρόεδρος : Γιατί του το έδωσες το παιδί; Το παιδί όταν του το έδωσες δεν έκλαιγε;

Κατηγορούμενη : Όχι.

Πρόεδρος : Το παιδί σε ένα ξένο άνθρωπο κλαίει.

Κατηγορούμενη : Πρώτη φορά τον είδα.

Πρόεδρος : Θεώρησες σωστό να του εμπιστευτείς το παιδί;

Κατηγορούμενη : Βλακεία μου. Ζητάω συγγνώμη, δεν το σκέφτηκα.

Εισαγγελέας : Γιατί πήγες εκεί στην Ομόνοια;

Κατηγορούμενη : Ζητιάνευα.

Εισαγγελέας : Ποιος σε πήγε εκεί; Ποιο όχημα;

Κατηγορούμενη : Με το λεωφορείο.

Εισαγγελέας : Έχεις απασχολήσει τις αρχές για άλλη πράξη;

Κατηγορούμενη : Όχι.

Εισαγγελέας : Τι ηλικίας ήταν αυτός ο άνθρωπος;

Κατηγορούμενη : Δεν ήταν μεγάλος.

Εισαγγελέας : Φαίνεται να έχετε απασχολήσει για άμεση συνέργεια σε βιασμό και αρπαγή…

Δικηγόρος : Χρησιμοποίησαν την ταυτότητα της.

Κατηγορούμενη : Μου είχαν κλέψει τα χαρτιά μου και έπιασαν εμένα.

Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή της κατηγορουμένης διότι υπό την ιδιότητα της γιαγιάς επέδειξε τουλάχιστον ενδεχόμενο δόλο να εμπιστευτεί σε άγνωστο άνδρα το ανήλικο εγγόνι της.

Ο δικηγόρος της κατηγορουμένης Βασίλης Σπύρου ζήτησε την απαλλαγή της κατηγορουμένης. «Δεν άφησε το παιδί στα χέρια του και έφυγε, αντίθετα εκείνος απομακρύνθηκε με το παιδί. Κινητοποιήθηκε, δεν αδιαφόρησε. Πρόκειται για οργανωμένη προσπάθεια αρπαγής ανηλίκου από τον άγνωστο άνδρα» είπε ο δικηγόρος.

