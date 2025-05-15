Ξεσπά πατέρας θύματος στα Τέμπη: Στο τέλος θα μας πουν πως τα παιδιά μας αυτοκτόνησαν

«Η κωμωδία συνεχίζεται», τόνισε Χρήστος Χούπας, πατέρας θύματος στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, σχολιάζοντας το πόρισμα Καρώνη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «να σας πω για το πόρισμα; Απλά αγοράστηκε. Κατά παραγγελία».

«Δυστυχώς, ζούμε σε μία εποχή που όλα πουλιούνται και όλα αγοράζονται. Προσωπική μου γνώμη ως γονιός είναι ότι αγοράστηκε», είπε, μιλώντας στο Open.

«Αν φθάσει στο σημείο η κυβέρνηση να μου πει ότι το παιδί μου αυτοκτόνησε, δεν έχω και άλλη επιλογή: θα προσπαθήσω να το καταπιώ και αυτό», τόνισε ο κ. Χούπας.

Αναφερόμενος στον Γιώργο Φλωρίδη, είπε: «Ξέρετε πώς νιώθω εγώ ως πολίτης όταν πατάω πάνω στα μπάζα των Τεμπών και έρχεται ποιος, ο υπουργός Δικαιοσύνης, και μου λέει ότι δεν υπάρχουν μπάζα! Σε τι να ελπίζω εγώ κύριοι, να λειτουργήσει η Δικαιοσύνη έτσι;».

Ο ίδιο ανακοίνωσε ότι ότι αύριο Παρασκευή θα καταθέσει στη Λάρισα μηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην υπουργού, Κώστα Καραμανλή, προσθέτοντας: «Σκοπός της ζωής μου είναι όπως μου κουνάει επί δύο χρόνια ο κύριος Καραμανλής το δάχτυλο, να έρθω κι εγώ στην ευχάριστη θέση - δυστυχώς - να του κουνήσω το δικό μου δάχτυλο. Και θα τον φτάσω μέχρι τον Βόρειο Πόλο. Και έχω και αρκετούς άσους στο μανίκι μου. Εχω στο περίμενε ειδησεογραφικά πρακτορεία της Ευρώπης».

«Τη δικαίωση των παιδιών μας ζητάμε, τίποτα άλλο. Εμένα ποσώς με ενδιαφέρει αν πέσει η κυβέρνηση και ποιος είναι κυβέρνηση. Αυτά είναι κουβέντες καφενείου», τόνισε και πρόσθεσε πως «Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνουν στο θέμα μας. Όπου ουσιαστικά ρίχνουν άπλετο σκοτάδι με οποιαδήποτε κίνησή τους (...) Δικαίωση για μένα είναι να πάει ο δολοφόνος του παιδιού μου, που ονομάζεται Κώστας Καραμανλής, στη φυλακή».

