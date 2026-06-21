Σαββιδάκης: «Δεν είμαι υπέρ των σταρ των social media και των ψεύτικων views»

Ο Γιάννης Σαββιδάκης μίλησε στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται για τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται σήμερα οι σταρ της μουσικής βιομηχανίας, κάνοντας σαφή διάκριση ανάμεσα στη διαχρονική καλλιτεχνική πορεία και τη δημοφιλία που χτίζεται μέσω των κοινωνικών δικτύων.

«Είμαι υπέρ των σταρ που έγιναν γνωστοί μέσα από τα τραγούδια τους και τα περιοδικά. Δεν είμαι υπέρ των σταρ που δημιουργήθηκαν μέσω των social media, των πλατφορμών ή των ψεύτικων views», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο γνωστός καλλιτέχνης σχολίασε τη δυσκολία πολλών ανθρώπων να αποδεχθούν το πέρασμα του χρόνου, τονίζοντας πως είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς πότε πρέπει να αφήνει πίσω του ορισμένες εικόνες ή συμπεριφορές.

«Θα έπρεπε ο καθένας μας να ξέρει πότε θα κατέβει από αυτό το άρμα. Αν είσαι 85 χρονών και προσπαθείς ακόμη να δείξεις ότι ο χρόνος δεν πέρασε ποτέ, τότε ουσιαστικά ζεις μέσα σε μια ψευδαίσθηση», είπε.

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