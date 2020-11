Ο Άκης Πετρετζίκης τρολλάρει… τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Γι’ ακόμη μία φορά ο Θανάσης Ευθυμιάδης κάνει μία διαφορετική ανάρτηση στο Instagram και αυτή τη φορά με συμβουλές για το ποια είναι η σωστή στάση όταν πηγαίνεις στην τουαλέτα για να μην αντιμετωπίσεις δυσκοιλιότητα.

«Lock down-Soul up

Με όλα αυτά που ζούμε, εγώ θα μιλήσω για χεσιμο Ναι!!

Αυτή την στάση(στην φώτο επάνω) παίρνω όταν πηγαίνω τουαλέτα ( Number 2 )

Από τότε που βγήκε απ' την "πολιτισμένη" μας ζωή η φυσιολογική στάση αφόδευσης (βαθύ κάθισμα) , μπήκε η Δυσκοιλιότητα!!!!

Με την σύγχρονη καθιστή τουαλέτα, δεν γίνεται εύκολη και πλήρης κένωση.

Το έντερο βρίσκεται στη σωστή θέση μόνο όταν είμαστε στο βαθύ κάθισμα (όπως στις παλιές τούρκικες τουαλέτες, που μαθαίνω ότι ξανάγινοντε μόδα στην Ευρώπη).

Σε συνδυασμό με την έλλειψη άσκησης, με κακή διατροφή και ψυχολογία, η δυσκοιλιότητα, μπορεί να γίνει ο δικτάτορας της ζωής μας.

Δεν γίνεται ενώ τρώμε κάθε μέρα, να μην πηγαίνουμε καθημερινά και στην τουαλέτα!

Η σύγχρονη ιατρική παραδέχεται ότι η καλή υγεία και η καλή διάθεση ξεκινούν από την καλή λειτουργία του έντερου.

Στο τέλος, δεν χρησιμοποιώ χαρτί τουαλέτας( χημικά λευκασμενος πολτός), αλλά ξεπλένομαι με νεράκι και σκούπιζομαι με πετσέτα.

May there be peace

May everybody poop effortlessly !!!

Ps. Για όσους είναι αδύνατον να κάτσουν στο βαθύ κάθισμα, μπορούν να δοκιμάσουν, ενώ κάθονται στη καθιστή τουαλέτα, να έχουν τα πέλματα τους πάνω σε ένα υπερυψωμένο μικρό σκαμνακι(poop stool) ή στιβα από περιοδικά», σχολίασε στην ανάρτησή του