Μπάσκετ: Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στους τελικούς - Έκανε το 1-1 στο Λίντο το Ρέθυμνο

Ο Παναθηναϊκός «σκούπισε» τη σειρά (2-0) με τον Προμηθέα στα ημιτελικά των πλέι οφ της Greek Basketball League, πήρε την πρόκριση για τους τελικούς του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός-ΑΕΚ και πλέον εστιάζει στη Euroleague και το Final Four του Άμπου Ντάμπι (23-25/5). Οι πρωταθλητές Ευρώπης συνέτριψαν με 97-59 τους Αχαιούς στην Πάτρα και στρέφουν την προσοχή τους στον ημιτελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, απέναντι στη Φενερμπαχτσέ (23/5, 18:00).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Λούντζης 8 (1), Μπαζίνας 16 (3), Σίτου 1, Βαρνέιντο 8 (2), Ιγούντου 10 (2), Λάγιος, Πρέκας, Οικονομόπουλος 2, Καραγιαννίδης 12 (1), Γουίλιαμς 2.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Μπράουν 14, Όσμαν 12 (2), Γκραντ 15 (2), Γκέιμπριελ 7, Μήτογλου 2, Καλαϊτζάκης 12 (2), Μωραΐτης 2, Σλούκας 5 (1), Σαμοντούροβ 10 (2), Παπαπέτρου 4, Γιούρτσεβεν 14.

Μετά από ένα συγκλονιστικό σε εξέλιξη παιχνίδι το Ρέθυμνο BC κατάφερε να κερδίσει με 65-62 στο κλειστό του Λίντο το Ηράκλειο ΟΑΑ και να κάνει το 1-1 στη σειρά των τελικών Ανδρών της ΕΚΑΣΚ. Έτσι η ομάδα του Ρεθύμνου ανέκτησε και πάλι το πλεονέκτημα έδρας και ενώ το Σάββατο θα υποδεχτεί στο Game 3 το Ηράκλειο, με το πρωτάθλημα να κρίνεται στις τρεις νίκες.



Οι γηπεδούχοι δεν είχαν στη διάθεση τους τους Αθανασιάδη και Μαρή και η έλλειψη γκαρντ, τους δημιούργησε πρόβλημα.



Τα δεκάλεπτα: 16-19, 29-34, 47-48, 62-65.

Ηράκλειο (Πετράκης – Ρυακιωτάκης): Αγορίτσας 3, Καλλικάκης, Καραγιαννάκης 2, Φουκαράκης, Λεφής 20(2), Εκίζογλου 5, Δαγαλάκης 8, Σαρρής 2, Χλαπάνης 8, Τσαγκαράκης, Πετράκης 5(1), Μεταξωτός 9(1).

Ρέθυμνο Cretan Kings (Κούμουλος – Νταλιάνης): Γιάννης, Μπορμπίδης 15, Γεραναστάσης, Ζουμπουλάκης 12, Κατσούρρι 23(4), Στέβοβιτς, Τασιούδης 11(2), Δουλγεράκης 3(1), Κυρίτση, Φωτάκης, Μελιδονιώτης, Βαρδάκης 1.