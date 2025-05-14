Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 1-2: Πήραν το διπλό γοήτρου οι Αγρινιώτες
21:50 | 14/05/2025
Με τον Ανδρέα Τεττέη να κάνει άλλο ένα «μεγάλο» ματς με κερδισμένο πέναλτι και γκολ, ο Παναιτωλικός έσπασε το σερί των 4 αγώνων χωρίς νίκη (2 ισοπαλίες, 2 ήττες), περνώντας με νίκη 2-1 απ' τη Λιβαδειά στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των play out για τις θέσεις 9-14.

Σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες που έχουν ως κίνητρο πλέον την 9η θέση, ο Λεβαδειακός (που αγωνίστηκε χωρίς τους Ζίνι και Γιαννιώτα), άνοιξε το σκορ με τον Τσάπρα, όμως οι Αγρινιώτες «γύρισαν» το ματς με το εύστοχο πέναλτι του Λιάβα κι άλλο ένα γκολ απ' τον Τεττέη.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Μακάνιο, Τσάπρας, Λιάγκας, Άμπου Χάνα, Βήχος, Τσοκάι (64΄ Ρόμο), Λαμαράνα (22΄ Μορέιρα), Κωστή, Βέρμπιτς (63΄ Συμελίδης), Μπάλτσι, Όζμπολτ (83΄ Πεντρόζο).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Μπακάκης (87΄ Γαλιάτσος), Μλάντεν, Στάγιτς, Μαυρίας (78΄ Αγαπάκης), Νικολάου, Λιάβας, Πέρες (78΄ Κοντούρης), Ρόα, Λαχούντ (67΄ Αποστολόπουλος), Τεττέη (78΄ Λομόνακο).

