Ηράκλειο: Ομιλία για την επιληψία και τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο
clock 21:24 | 14/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ομιλία με θέμα «Εισαγωγή στην επιληψία και τις σημαντικότερες νευροαναπτυξιακές διαταραχές στο σχολικό περιβάλλον» πραγματοποιήθηκε από την εντεταλμένη Σύμβουλο του Δήμου Ηρακλείου για θέματα Πρόληψης στο Νεανικό Πληθυσμό, Παιδίατρο, Παιδονευρολόγο, Επιληπτολόγο MD, MSc, PhD Πελαγία Βοργιά στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου στην Κηπούπολη.

Η διακεκριμένη επιστήμονας Πελαγία Βοργιά, επισκέφθηκε, έπειτα από πρόσκληση, τις εγκαταστάσεις του Κέντρου και ενημέρωσε αναλυτικά τους εκπαιδευτικούς για σημαντικά ζητήματα όπως η επιληψία, ο αυτισμός καθώς και η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και η υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ). Αμέσως μετά την ομιλία, ακολούθησε γόνιμη συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας η Πελαγία Βοργιά απάντησε σε απορίες των εκπαιδευτικών.

Ανάλογες ομιλίες θα πραγματοποιηθούν και μετά την έναρξη της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου από την εντεταλμένη Σύμβουλο του Δήμου Ηρακλείου, με στόχο την ενημέρωση και τη στήριξη της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας.

