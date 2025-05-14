ΔΕΥ.25 Μαΐ 2026 22:35
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Χανιά: Χαμηλή πίεση της υδροδότησης στην περιοχή των Δικαστηρίων
δευα χανιων
clock 21:35 | 14/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων με ανακοίνωση της ενημερώνει ότι την Πέμπτη 15 Απριλίου 2025 από ώρα 09:00 έως 14:00, θα παρατηρηθεί χαμηλή πίεση της υδροδότησης στην περιοχή της πλατείας Ελευθερίας (Δικαστήρια), στον οδό Παπαναστασίου έως την οδό Μουρνιδών καθώς και στην οδό Βερνιδάκη έως την οδό Κροκιδά.

        Η χαμηλή πίεση της υδροδότησης, πραγματοποιείται λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής.

      Σημειώνεται ότι η χαμηλή πίεση είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κρήτη: Στα χέρια του ΣΔΟΕ κατάστημα με «μαϊμού» προϊόντα - Ζημιά εκατομμυρίων

Ηράκλειο - απορρίμματα: "Στόχος το Σάββατο να είναι και πάλι καθαρό" - Παραιτήσεις ζητούν οι εργαζόμενοι

Κ.Υ. Μοιρών - Πολυδύναμο Ιατρείο Μακρύ Γιαλού: Αντί να παραδίδονται φέτος είμαστε ακόμη στο «θα»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δευαχ χαμηλή πίεση δικτύου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis