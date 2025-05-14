Χανιά: Χαμηλή πίεση της υδροδότησης στην περιοχή των Δικαστηρίων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων με ανακοίνωση της ενημερώνει ότι την Πέμπτη 15 Απριλίου 2025 από ώρα 09:00 έως 14:00, θα παρατηρηθεί χαμηλή πίεση της υδροδότησης στην περιοχή της πλατείας Ελευθερίας (Δικαστήρια), στον οδό Παπαναστασίου έως την οδό Μουρνιδών καθώς και στην οδό Βερνιδάκη έως την οδό Κροκιδά.

Η χαμηλή πίεση της υδροδότησης, πραγματοποιείται λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής.

Σημειώνεται ότι η χαμηλή πίεση είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.

