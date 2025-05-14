Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Θερμή υποδοχή σε φοιτητές από τη Νέα Υόρκη (ΦΩΤΟ)

Με ιδιαίτερη χαρά και φιλόξενη διάθεση, υποδέχθηκε ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας 22 φοιτητές από το State University of New York College of Environmental Science and Forestry (SUNY ESF) στο Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής «Εφαρμοσμένη Βιωσιμότητα στην Ελλάδα», μια πρωτοβουλία του SUNY ESF σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ). Η συνεργασία των φοιτητών του SUNY ESF με τις τοπικές αρχές, αποσκοπεί στην καταγραφή των κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων της περιοχής, την κατανόηση των προσδοκιών και ανησυχιών που σχετίζονται με το νέο αεροδρόμιο και την παρουσίαση προτάσεων για βιώσιμη ανάπτυξη.

Η εν λόγω πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και υποστηρίζεται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης με την Αντιδήμαρχο Δέσποινα Πλευράκη, ο Αντιδήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Μάνος Περισυνάκης με την συνεργάτιδα του Δήμου Βασιλική Βελιβασάκη, ο Αντιδήμαρχος Βιάννου Μπάμπης Κονδυλάκης ενώ ο Δήμος Αρχανών -Αστερουσίων εκπροσωπήθηκε από τον Δρ. Κοινωνιολογίας και Προϊστάμενο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Βαγγέλη Τζούκα.

Στην εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα σε θερμό κλίμα, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Νίκο Μπελενιώτη, αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους, καλωσόρισαν τους φοιτητές, τις Επίκουρες Καθηγήτριες Τάνια Πλουμή και Κριστίν Γεωργακάκος (Dr. Tania Ploumi & Dr. Christine Georgakakos ) καθώς και τον Καθηγητή Δρ. Κωνσταντίνο Βασσάκη του ΕΛΜΕΠΑ και τους παρουσίασαν αναλυτικά τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του Δήμου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που συνδέονται με την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλλι, καθώς και στο όραμα του Δήμου για βιώσιμη ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι φοιτητές ενημερώθηκαν για τη βιοποικιλότητα, τους υδατικούς πόρους, τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και τις ευκαιρίες για οικονομική και τουριστική ανάπτυξη, καθώς και για τις υποδομές του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Ο Δήμαρχος, ανέπτυξε το όραμα του Δήμου για ένα πρότυπο ανάπτυξης που συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την κοινωνική συνοχή, με στόχο ένα βιώσιμο μέλλον για την περιοχή.

Μετά την κεντρική παρουσίαση, ακολούθησαν επιμέρους συναντήσεις όπου οι φοιτητές, χωρισμένοι σε ομάδες, είχαν την ευκαιρία να θέσουν συγκεκριμένες ερωτήσεις στους εκπροσώπους του Δήμου. Στην ομάδα που συνομίλησε με τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας, ο κ. Κεγκέρογλου προσέφερε ως δώρο ένα λεύκωμα με τις ομορφιές του Δήμου και ένα CD για την τέχνη της αγγειοπλαστικής στο Θραψανό. Σε όλους τους παρευρισκόμενους φοιτητές και τους συνοδούς τους προσφέρθηκαν χειροποίητα σαπούνια και ελαιόλαδο, ενώ τους ενθουσίασε και το κέρασμα του Δήμου με τοπικά, νόστιμα προϊόντα της περιοχής, όπως γραβιέρα, φέτα, ελιές, παξιμάδι κ.α.

«Η συνάντηση με τους φοιτητές του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (SUNY ESF) και τους εκπροσώπους των συνεργαζόμενων Δήμων αποτέλεσε μία εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία για τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Η κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλλι δημιουργεί νέες προοπτικές, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί υπεύθυνη και οραματική διαχείριση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας. Μέσα από την παρουσίαση που κάναμε, επιδιώξαμε να μεταφέρουμε στους φοιτητές τις προσδοκίες και τους προβληματισμούς μας, ευελπιστώντας στη συνέχεια να λάβουμε από αυτούς ολοκληρωμένες προτάσεις και πιθανά εργαλεία χρηματοδότησης που θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η συνεργασία μας με το SUNY ESF και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο θα αποφέρει πολύτιμα αποτελέσματα για το μέλλον της περιοχής μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος.

