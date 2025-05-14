Καλλιθέα - Πανσερραϊκός 1-1: Την έριξε και σώθηκε-Και του χρόνου στα «σαλόνια» ο Βόλος
clock 22:31 | 14/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένα χρόνο μετά την άνοδό της στη Super League, η Athens Kallithea θα είναι η ομάδα που θα ακολουθήσει τη Λαμία στη δεύτερη κατηγορία καθώς έμεινε στο (καταδικαστικό για την ίδια) 1-1 με τον Πανσερραϊκό στο γήπεδο της Λεωφόρου στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των Play Out και πλέον στις δύο αγωνιστικές που απομένουν δεν μπορεί να καλύψει την απόσταση των 7 βαθμών απ’ τα «λιοντάρια». 

Ο Αλφαρέλα στο 10’ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, όμως στο 46’ ο Δεληγιαννίδης διαμόρφωσε το τελικό 1-1 και χάρισε στην ομάδα του το βαθμό που την κράτησε στην κατηγορία.

ATHENS KALLITHEA (Στέλιος Μαλεζάς): Γκέλιος, Σοϊρί (70’ Μανθάτης), Μεχίας, Ισιμά - Μιρέν, ΜακΓκάρι (85’ Σαρδέλης), Καινούργιος, Μερκάτι (78’ Βασιλόγιαννης), Μεταξάς, Λουκίνας (70’ Τζιάνι), Αλφαρέλα, Λεμπόν.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Χουάν Φεράντο): Γκουγκεσασβίλι, Δεληγιαννίδης, Μπέργκστρομ, Φέλτες, Ντάβιντσον, Ζελέν, Ομεονγκά, Σάλαζαρ (89’ Μασκανάκης), Στάικος (81’ Λιάσος), Φαρές (30’ λ.τρ. Κουτσογούλας), Μπετανκόρ.

Η εξαιρετική πορεία του Βόλου στα Play Out, όπου μετράει 5 νίκες, 2 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα στις 8 αγωνιστικές του έδωσε και μαθηματικά την παραμονή του στην Super League. Η ομάδα της Μαγνησίας νίκησε εύκολα την υποβιβασμένη Λαμία με 3-0 στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής κι ανανέωσε την παρουσία ρης στα «μεγάλα σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου για άλλη μία σεζόν.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη, ο Λάζαρος Λάμπρου, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ και είχε κι ένα δοκάρι, ενώ το τρίτο τέρμα του Βόλου σημείωσε σ Χέρμανσον.

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Γεωργιάδης): Σιαμπάνης, Μύγας (59’ Τασιούρας), Καλογερόπουλος, Χέρμανσον, Σούντγκρεν (73’ Ασλανίδης), Ντε Καμπς (46’ Προύντζος), Κόμπα (80’ Σκραμπ), Χιλ, Φεράρι (46’ Κάτσικας), Χουάνπι, Λάμπρου.

ΛΑΜΙΑ (Θανάσης Στάικος): Συριτούδης, Χαντάκιας, Γκοτζαμανίδης, Βιτλής, Ντεντάκης (87’ Γυφτομήτρος), Τερεζίου (46’ Ρινγκ), Δοϊρανλής (60’ Σόρια), Σουρλής (71’ Αθανασακόπουλος), Σακόρ, Λέικ (60’ Ιμπάνιεθ), Βλαχομήτρος.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής των πλέι άουτ:

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 1-2

Βόλος – Λαμία 3-0

Καλλιθέα – Πανσερραϊκός 1-1

Βαθμολογία

9. Λεβαδειακός 44

10. Παναιτωλικός 42

11. Βόλος 39

12. Πανσερραϊκός 37

13. Καλλιθέα 30

14. Λαμία 20

Κυριακή 18 Μαΐου (9η αγ.)

18:00 Λαμία – Παναιτωλικός

20:00 Βόλος – Καλλιθέα

20:00 Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός

