Οι φράσεις που πρέπει να πεις μετά από καβγά

Όσο δυνατή κι αν είναι η σχέση σας, οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες. Αυτό που θα πείτε στη συνέχεια όμως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς μπορεί να χτίσει είτε μια γέφυρα είτε έναν τοίχο.

Η συναισθηματική αποκατάσταση πρόκειται για μια δεξιότητα, που ενώ τα περισσότερα ζευγάρια δεν διδάσκονται, την χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν. Ακολουθούν τρεις συναισθηματικά έξυπνες φράσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μετά από έναν καυγά:

1. «Μπορούμε να επιβραδύνουμε; Νοιάζομαι περισσότερο για την σχέση μας παρά για το εάν έχω δίκιο»

Με αυτήν την φράση σπάτε το μοτίβο. Αντί να προσπαθείτε να κερδίσετε τη διαφωνία, η συγκεκριμένη φράση δείχνει ότι θέλετε να κερδίσετε η σχέση σας. Αυτή η φράση θα μπορούσε να μειώσει την αμυντικότητα και από τις δύο πλευρές, ανοίγοντας την δίοδο για πραγματική σύνδεση.

Δεν λέτε ότι το εκάστοτε ζήτημα δεν έχει σημασία. Επισημαίνετε ότι η σύνδεσή σας μετράει περισσότερο.

2. «Αυτό δεν βγήκε όπως το εννοούσα»

Όλοι έχουμε πει πράγματα εν βρασμώ που ήταν πολύ πιο σκληρά από ό,τι τα εννοούσαμε στην πραγματικότητα. Αυτή η φράση δείχνει ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη, επισημαίνοντας στον σύντροφό σας ότι θέλετε να διευκρινίσετε τα λεγόμενά σας και όχι να τα δικαιολογήσετε.

Μπορεί επίσης να “φρενάρει” τις παρανοήσεις, που μπορεί να συμβούν όταν μιλάτε ενώ έχετε ένταση και συνήθως τροφοδοτούν την αποσύνδεση, δυσχεραίνοντας την επικοινωνία.

3. «Τώρα καταλαβαίνω πόσο σε πλήγωσε αυτό. Δεν ήταν αυτός ο στόχος μου»

Πρόκειται για μια ισχυρή φράση, καθώς αναγνωρίζετε τον αντίκτυπο και όχι μόνο την πρόθεσή σας. Όταν την χρησιμοποιείτε, σηματοδοτείτε στον σύντροφό σας ότι νοιάζεστε αρκετά για να κατανοήσετε την συναισθηματική του εμπειρία, ακόμα και εάν δεν θέλατε να προξενήσετε στεναχώρια ή πόνο.

Αυτό είναι που βοηθάει τον σύντροφό σας να νιώσει ξανά ότι τον καταλαβαίνετε, χωρίς να τον διορθώνετε ή να απορρίπτετε αυτά που σας λέει. Του δείχνετε ότι τον κατανοείτε και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επίλυση των προβλημάτων και την καλύτερη επικοινωνία.

Πηγή: vita.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Λάρισα: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 21χρονο μητροκτόνο

Μαρία Καρυστιανού για πόρισμα Καρώνη: «Για ακόμα μια φορά ντροπή, θυμός και αποστροφή από τη σήψη»