Μαρία Καρυστιανού για πόρισμα Καρώνη: «Για ακόμα μια φορά ντροπή, θυμός και αποστροφή από τη σήψη»

Την οργή της για το πόρισμα του καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Δημ. Καρώνη, για τα αίτια δημιουργίας της πυρόσφαιρας στην τραγωδία των Τεμπών, εκφράζει η Μαρία Καρυστιανού.

«Η ζοφερή πραγματικότητα του ότι υπάρχουν άνθρωποι αδίστακτοι, σκοτεινοί και πρόθυμοι, με κίνητρα που θα ερευνηθούν, να τοποθετούν εμπόδια στο καλό. Ο κύριος Καρώνης, έπειτα από αυτό το πόρισμα θα πάει να διδάξει στους φοιτητές», αναφέρει η μεταξύ άλλων η κα Καρυστιανού για το πόρισμα του κ. Καρώνη.

Αναλυτικά η ανάρτηση της κας Καρυστιανού:

«Για ακόμα μια φορά ντροπή, θυμός και αποστροφή από τη σήψη μετά τη δημοσίευση του περίφημου «πορίσματος Καρώνη» ! Έτσι θα μείνει στην ιστορία το φιάσκο ενός πορίσματος που περίμενε ΟΛΗ η κοινωνία για περισσότερο από ένα χρόνο.

Σε πραγματικές συνθήκες σύγκρουσης δύο ηλεκτρικών τρένων, ένας Καθηγητής Χημικός Μηχανικος θεώρησε ότι υπήρχε ο χρόνος και οι προϋποθέσεις ώστε υποθετικά τα έλαια σιλικόνης να προκαλέσουν την τεράστια πυρόσφαιρα που κατέκαψε ζωντανά τα παιδιά μας! Και για όσα υποθετικά και αόριστα δηλώνει, παραπέμπει στα αμφιβόλου γνησιότητας τουλάχιστον ως προς την ημερομηνία της 28.02.2023 βίντεο Καπερνάρου, για να μας εξηγήσει ότι δεν είδε παράνομο φορτίο στα video ….αυτά που βρέθηκαν δύο χρόνια μετά στον κάδο σκουπιδιών υπολογιστή! …. απλά τραγικό!!!

Θα επιδιώξουμε να σταλεί αυτό το πόρισμα του κ. Καρώνη σε όλη τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, καθώς τολμά αδίστακτα με υποθετικές αναφορές, να διαψεύδει πολλούς συναδέλφους του. Θα το τολμούσε άραγε να το κάνει ο ίδιος ή ξέρει καλά ότι θα γελοιοποιηθεί;

Πόρισμα Καρώνη: Η ζοφερή πραγματικότητα του ότι υπάρχουν άνθρωποι αδίστακτοι, σκοτεινοί και πρόθυμοι, με κίνητρα που θα ερευνηθούν, να τοποθετούν εμπόδια στο καλό. Ο κύριος Καρώνης, έπειτα από αυτό το πόρισμα θα πάει να διδάξει στους φοιτητές. Θα τους μάθει την «επιστήμη» όπως την αντιλαμβάνεται, όμως δεν θα διδάξει ούτε ήθος ούτε αξιοπρέπεια ως οφείλει. Γιατί αυτά είναι που πάνω από όλα διδάσκουν οι πραγματικοί διδάσκαλοι. Αλλά δεν ανήκει σε αυτούς τους διδασκάλους ο κύριος Καρώνης.

Δεν έχει τέτοιες ευαισθησίες. Θα συνεχίσει να κυκλοφορεί περήφανα όπως και ο κύριος Καραμανλής, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Τασούλας, η κυρία Αδειλίνη, ο κύριος Μπακαίμης, τα στελέχη της ΔΕΕ και άλλοι πόσοι….. Και ας έχει τιμή η γραφή και η υπογραφή του.

Οχι την καλή ΤΙΜΗ , αυτή της αξιοσύνης , που εμπνέει το μέσα σου … την άλλη , την φτηνή … Είναι δε τόσο αδίστακτος ο κ. Καρώνης, που διαπράττει τη ΜΕΓΙΣΤΗΝ ΥΒΡΙΝ! ΤΟΛΜΑ να αφιερώνει ΑΥΤΟ το «έκτρωμα» στους νεκρούς μας.

ΜΗΝ πιάνετε στο στόμα σας την κόρη μου κ. Καρώνη, ούτε και όσους πέθαναν μαρτυρικά, γιατί τη μνήμη τους τη βεβηλώσατε με τον χειρότερο τρόπο! Κρατήστε την αφιέρωση για τον εαυτό σας… Μαζί με τις προσευχές για τη ψυχή σας, μήπως και καταφέρετε να σωθεί. Εσείς και όλοι όσοι στάθηκαν δίπλα στο ΜΑΥΡΟ που μας χτυπά αλύπητα και νομίζει ότι θα μας γονατίσει. Πλανάστε όλοι πλάνην οικτράν! Προς το παρόν έχετε τον έλεγχο, αλλά όχι για πολύ …».