Η αξιοποίηση των νερών του Αλμυρού ποταμού, στη Βουλή από τον Χάρη Μαμουλάκη

Την ανάγκη αλλά και την σπουδαιότητα αξιοποίησης των νερών του Αλμυρού ποταμού αναδεικνύει ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, καταθέτοντας Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

«Η πηγή του Αλμυρού στο Δήμο Μαλεβιζίου παρέχει τη μεγαλύτερη ποσότητα από οποιαδήποτε άλλη πηγή της Κρήτης με υφάλμυρο νερό, με εξαίρεση κάποιους μήνες το χειμώνα που είναι γλυκό και πόσιμο, και κατευθύνεται στη θάλασσα» αναφέρει σε δήλωσή του ο Χάρης Μαμουλάκης, τονίζοντας: «Όπως υπολογίζεται, στον Αλμυρό Ποταμό ρέει γλυκό νερό για τουλάχιστον δύο μήνες ετησίως που φθάνει το ένα εκατομμύριο κυβικό ημερησίως, έτοιμο προς κατανάλωση χωρίς κοστοβόρες επεξεργασίες. Δυστυχώς όμως, δεν έχουν γίνει ενέργειες για την αξιοποίησή του, με αποτέλεσμα τα 60 εκατομμύρια κυβικά νερού να καταλήγουν ανεκμετάλλευτα στη θάλασσα.».

Με την Επίκαιρη Ερώτηση επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, υφίσταται από το 2021 μελέτη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης που προκρίνει ως πιο φθηνή και άμεσα εφαρμόσιμη λύση αναφορικά με την αξιοποίηση των νερών της πηγής, τον εντοπισμό της ακριβούς χρονικής περιόδου κατά την οποία αυτά ρέουν στον Αλμυρό Ποταμό και την απευθείας σύνδεσή τους με τα δίκτυα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ). Χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και μακροπρόθεσμα έργα, όπως η αποθήκευση του γλυκού νερού σε ένα ταμιευτήρα 21 εκατ. κυβικών, ένα φράγμα 100 εκατ. κυβικών, ή η αφαλάτωση.

Με δεδομένα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το οξύτατο πρόβλημα λειψυδρίας που ταλανίζει την Κρήτη αλλά και τις διαθέσιμες λύσεις διαχείρισης υδάτων που δύνανται να εφαρμοστούν με το μικρότερο δυνατό κόστος, ο Χάρης Μαμουλάκης ζητάει απαντήσεις από τον αρμόδιο Υπουργό στα ερωτήματα:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Κυβέρνηση για την άμεση αξιοποίηση των νερών της πηγής Αλμυρού Ποταμού Ηρακλείου.

Εάν εμπίπτουν στον όποιο σχεδιασμό και μακροπρόθεσμα έργα αναφορικά με την αξιοποίηση των νερών της πηγής Αλμυρού Ποταμού Ηρακλείου όπως η αποθήκευση τους σε ταμιευτήρα, φράγμα ή και η αφαλάτωση.

