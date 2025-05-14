Σητεία: Το πρόγραμμα εορτασμού της επετείου της Μάχης Κρήτης

Ο Δήμος Σητείας ανακοίνωσε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της επετείου της Μάχης της Κρήτης. Το τρισάγιο θα τελεστεί στο μνημείο των πεσόντων, στην Κεντρική Πλατεία της Σητείας, την Κυριακή 18 Μαΐου στις 11.00 π.μ.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση μνήμης για τα θύματα του Ποντιακού Ελληνισμού.

Κυριακή 18 Μάϊου 2025

11.00 π.μ. Έναρξη Εορτασμού Επετείων

Επιμνημόσυνη Δέηση

Ιστορικό επετείου της Μάχης της Κρήτης από τον κ. Γιώργο Τσικαλάκη, μέλος ΕΔΙΠ του ΕΛΜΕΠΑ

Ιστορικό επετείου μνήμης Γενοκτονίας των Ποντίων από την κα Ιουλία Καζαντζίδου

Κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους Πολιτικών Στρατιωτικών Αρχών & Σωμάτων Ασφαλείας

Κατάθεση στεφάνων από Φορείς και Συλλόγους

Ενός λεπτού σιγή

Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου από τη Δημοτική Φιλαρμονική Σητείας

Λήξη εορτασμού

