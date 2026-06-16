Ece Irtem: Νεκρή στα 35 της η Τουρκάλα ηθοποιός

Νεκρή σε ηλικία 35 ετών βρέθηκε η Τουρκάλα ηθοποιός Ece Irtem η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από τον ρόλο της ως Isil στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά "One Love". Σύμφωνα με πληροφορίες τουρκικών μέσω ενημέρωσης, η Ece Irtem βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της το πρωί της Τρίτης (15/6), μία μόλις ημέρα μετά τα γενέθλιά της, με την καρδιακή προσβολή να αναφέρεται ως αιτία θανάτου.

Η Ece Irtem γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου 1991 στην πόλη Σίβας στην Τουρκία. Το 2014 αποφοίτησε από το Τμήμα Όπερας και Φωνητικής Ερμηνείας του Πανεπιστημίου Yasar, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στην τάξη της.

Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και συμμετείχε σε αγώνες δρόμου στο δημοτικό σχολείο. Παράλληλα, έγραφε και παρουσίαζε τα δικά της σκετς σε σχολικές παραστάσεις, δείχνοντας από νωρίς την αγάπη της για την υποκριτική τέχνη.

Συνεργάστηκε με γνωστούς καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια των σπουδών της. Ανάμεσά τους η σοπράνο Aytul Buyuksarac, ο διευθυντής της Κρατικής Όπερας και Μπαλέτου της Σμύρνης Levent Gunduz, καθώς και οι Paolo Susanni, Esra Mamac και η μεσόφωνος Anna Chubuchenko.

Αφού μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη, η Irtem συνέχισε τις σπουδές της στην υποκριτική στο Πολιτιστικό Κέντρο Sadri Alisik την περίοδο 2014-2015. Εκπαιδεύτηκε από τους Kayhan Yildizoglu, Okday Korunan, Kadim Yasar και Tolga Ciftci.

Αφορμή για να γίνει ευρέως γνωστή ήταν ο ρόλος της ως Isil στη σειρά "One Love", μια παραγωγή που σημείωσε μεγάλη επιτυχία στην Τουρκία και την καθιέρωσε ως μία από τις πιο αγαπητές παρουσίες της τουρκικής τηλεόρασης.

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