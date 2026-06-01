Γιορτή Αγνόπιτας στα Ρουσσοχώρια στις 30 Ιουνίου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουσσοχωρίων « Η Αγία Φωτεινή» διοργανώνει και φέτος τη Γιορτή Αγνόπιτας, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 21:00, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ρουσσοχωρίων.



Η εκδήλωση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της περιοχής, με στόχο τη διατήρηση και προβολή της κρητικής παράδοσης, της τοπικής γαστρονομίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Η παραδοσιακή αγνόπιτα, φτιαγμένη με αγνά υλικά, θα έχει την τιμητική της, προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική γευστική εμπειρία.



Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει μεγάλο κρητικό γλέντι με τον γνωστό λυράρη Γρηγόρη Σαμόλη και το συγκρότημά του, οι οποίοι θα χαρίσουν στο κοινό μια αξέχαστη μουσική βραδιά γεμάτη παραδοσιακούς σκοπούς, τραγούδι και χορό.

Image

Ξεχωριστή παρουσία θα αποτελέσει και το χορευτικό συγκρότημα του Στέλιου Καρλάκη, το οποίο θα παρουσιάσει παραδοσιακούς κρητικούς χορούς, αναδεικνύοντας τον πλούτο και τη ζωντάνια της λαϊκής μας παράδοσης.



Η Γιορτή Αγνόπιτας δεν είναι μόνο μια γιορτή γεύσης και διασκέδασης, αλλά και μια ευκαιρία συνάντησης, επικοινωνίας και διατήρησης των δεσμών της τοπικής κοινωνίας, μέσα σε ένα κλίμα φιλοξενίας, πολιτισμού και αυθεντικής κρητικής παράδοσης.



Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί, να διασκεδάσουμε και να τιμήσουμε τις παραδόσεις του τόπου μας σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά στα Ρουσσοχώρια Πεδιάδας.



Πληροφορίες Εκδήλωσης



📅 Τρίτη 30 Ιουνίου 2026



🕘 Ώρα Έναρξης: 21:00



📍 Δημοτικό Σχολείο Ρουσσοχωρίων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ