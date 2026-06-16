Ελένη Μαράκη – Μπελαδάκη: Σημαντική απόφαση για την εκπαίδευση η ίδρυση Εσπερινού Λυκείου Ασημίου και Γυμνασίου στον Πλακιά

Η Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη εξέφρασε με δήλωση της, την χαρά και την ικανοπόιηση της για την ίδρυση Εσπερινού Λυκείου Ασημίου και Γυμνασίου στον Πλακιά. Αναλυτικά η δήλωση της:



Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζουμε δύο σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την εκπαίδευση στην Κρήτη: την ίδρυση του Εσπερινού Λυκείου Ασημίου και την ίδρυση του Γυμνασίου Πλακιά στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για εξελίξεις με ουσιαστικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα, οι οποίες ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Από τη μία πλευρά, το νέο Εσπερινό Λύκειο Ασημίου ενισχύει τον θεσμό της δεύτερης ευκαιρίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε εργαζόμενους και ενήλικες να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να διευρύνουν τις προοπτικές τους. Από την άλλη, η ίδρυση του Γυμνασίου Πλακιά αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση για μια απομακρυσμένη περιοχή της νότιας Κρήτης, διευκολύνοντας την πρόσβαση των μαθητών στη δημόσια εκπαίδευση και ενισχύοντας την παραμονή των οικογενειών στον τόπο τους.



Η εκπαίδευση δεν έχει ηλικιακά όρια, ούτε μπορεί να περιορίζεται από κοινωνικούς ή γεωγραφικούς παράγοντες. Η δια βίου μάθηση αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική συμμετοχή και την επαγγελματική εξέλιξη των πολιτών. Επιπλέον, οφείλει να φτάνει σε κάθε γωνιά της Κρήτης και να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας ή τόπου κατοικίας. Οι δύο αυτές αποφάσεις κινούνται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Για τον λόγο αυτό, η αύξηση των σχολικών δομών συνιστά ουσιαστική επένδυση στην κοινωνική συνοχή και στην ισότητα των ευκαιριών.



Παράλληλα, η ίδρυση των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη ότι η συνεργασία της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης και της εκπαιδευτικής κοινότητας μπορεί να παράγει ουσιαστικά αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών. Αποτελεί μια επένδυση στη γνώση, στις ίσες ευκαιρίες και στο μέλλον του τόπου μας. Γι’ αυτό και αξίζουν συγχαρητήρια τόσο στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη θετική αντιμετώπιση ενός αιτήματος που εξέφραζε την πραγματική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας, όσο και στον Δήμο Γόρτυνας, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, στους εκπαιδευτικούς φορείς καθώς και σε όλους όσοι εργάστηκαν με συνέπεια και επιμονή για την επίτευξη αυτού του στόχου.



Ως Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που διευρύνει την πρόσβαση στην εκπαίδευση και ενισχύει τον θεσμό της δια βίου μάθησης, με στόχο μια κοινωνία που προσφέρει ευκαιρίες σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

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