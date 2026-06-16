«Νεκρώνουν» τα εργοτάξια στην Κρήτη στις 24 Ιουνίου – Στους δρόμους οι οικοδόμοι

Οι οικοδόμοι της Κρήτης βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για την 24ωρη πανελλαδική πανοικοδομική απεργία την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, με σκοπό να νεκρώσουν όλα τα εργοτάξια και οι οικοδομές του νησιού. Η κινητοποίηση αυτή, που συντονίζεται από την Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδος, αποτελεί έναν κρίσιμο σταθμό για τη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εργασίας, εν μέσω μιας περιόδου έντονης καλοκαιρινής δραστηριότητας στον κατασκευαστικό κλάδο.

Οι οικοδόμοι της Κρήτης βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για την 24ωρη πανελλαδική πανοικοδομική απεργία την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, με σκοπό να νεκρώσουν όλα τα εργοτάξια και οι οικοδομές του νησιού. Η κινητοποίηση αυτή, που συντονίζεται από την Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδος, αποτελεί έναν κρίσιμο σταθμό για τη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εργασίας, εν μέσω μιας περιόδου έντονης καλοκαιρινής δραστηριότητας στον κατασκευαστικό κλάδο

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με ανακοίνωση:

Κατά την εισήγηση και τις τοποθετήσεις των συνδικαλιστών μεταφέρθηκε η πείρα που έχει βγει από τους αγώνες των οικοδόμων όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τις κατακτήσεις στα μεγάλα εργοτάξια κατασκευής του νέου αεροδρομίου και του ΒΟΑΚ (κόστος μετακίνησης κ.α)

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Κύριο συμπέρασμα από τα παραπάνω ήταν ότι η συσπείρωση των οικοδόμων στα συνδικάτα και την Ομοσπονδία, φέρνει νικηφόρα αποτελέσματα. Επίσης ότι είναι ανάγκη να συνειδητοποιηθεί από όλο τον κλάδο η δύναμη που κρατάνε οι οικοδόμοι στα χέρια τους για να πιέσουν την εργοδοσία και τις κυβερνήσεις και να αποσπάσουν κατακτήσεις.

Ως βασικό ζήτημα για το επόμενο διάστημα ξεχώρισε η επιτυχία της απεργίας στις 24 Ιούνη ώστε να διεκδικήσουμε :

Μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής των ενσήμων.

Μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

7ωρο-5νθημερο-35ωρο.

Μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Αναγνώριση και διανομή υπέρ αγνώστων ενσήμων.

Να κηρυχτεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του κλάδου.

Η μάχη για την υποχρεωτικότητα της νέας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας σημαίνει ότι όλοι οι συνάδελφοι οικοδόμοι σε κάθε έργο και γιαπί θα δουν αυξήσεις στα κατώτερα μεροκάματα και στα επιδόματα.

Ταυτόχρονα τονίστηκε πως το επόμενο διάστημα η μάχη αυτή θα συνδυαστεί με τον καθημερινό αγώνα για την προστασία της υγείας και της ζωής των οικοδόμων από τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στα εργοτάξια, αφού ο κλάδος των κατασκευών από την αρχή του χρόνου μετράει 12 νεκρούς συναδέλφους και εκατοντάδες

τραυματισμένους. Εμείς σκοτωνόμαστε και σακατευόμαστε και τα αφεντικά κερδίζουν.

Η κυβέρνηση, με την αντεργατική πολιτική της, εξασφαλίζει στους εργοδότες ότι θα αφήσουμε τα κόκαλά μας στα γιαπιά και στα εργοτάξια, δουλεύοντας χωρίς σταματημό για να τα βγάλουμε πέρα, μέχρι τα γεράματα πάνω στη σκαλωσιά.

Επίσης αναδείχτηκε η αποφασιστικότητα των οικοδόμων για να μπει τέλος στην κλοπή των ενσήμων από τους εργολάβους, για να είναι κάθε μέρα δουλειάς και ένσημο.

Να αποδώσει επιτέλους η κυβέρνηση τα «υπέρ αγνώστων» ένσημα σε αυτούς που τους ανήκουν. Η μάχη για το ένσημο είναι βασικός όρος για να μπορέσουν μια σειρά συνάδελφοι να βγουν επιτέλους στη σύνταξη, όμως ταυτόχρονα αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ανάγκη να μειωθούν τα όρια συνταξιοδότησης για τους οικοδόμους.

Μπροστά μας έχουμε δύσκολο δρόμο, αλλά έχουμε μεγάλη δύναμη για να επιβάλλουμε το δίκιο μας με σταθμό την Πανελλαδική Πανοικοδομική Απεργία στις 24 Ιούνη και στη συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου στις 10 το πρωί.

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