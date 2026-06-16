Θραψανό: Τελετή απονομής πιστοποιητικών του πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος Κεραμικής

Η τελετή απονομής των πιστοποιητικών του Προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο: «Πιλοτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη Χειροτεχνία - Κατεύθυνση: Κεραμική», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 17:30, στη Δομή Κεραμικής Τέχνης Θραψανού - Κέντρο Μινωικής Αγγειοπλαστικής Θραψανού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα απονεμηθούν τα πιστοποιητικά στους αποφοίτους της Δομής Κεραμικής του Κέντρου Μινωικής Αγγειοπλαστικής Θραψανού, ως αναγνώριση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσής τους στον τομέα της κεραμικής τέχνης και της χειροτεχνίας.

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Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Μικτή Χορωδία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

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