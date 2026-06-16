Μουντιάλ 2026: Μητέρα και γιος έγραψαν ιστορία!

Νέα Ζηλανδία έγινε... μάρτυρας μιας μοναδικής στιγμής στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, καθώς για πρώτη φορά μητέρα και γιος αγωνίστηκαν στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη εκπροσωπώντας την ίδια χώρα!

Η αρχή είχε γίνει από την Τζένι Μπίντον, η οποία φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Νέας Ζηλανδίας στα Μουντιάλ Γυναικών του 2007 και του 2011, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα ως βασική τερματοφύλακας της ομάδας.

Παράλληλα, δε, συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 και του 2012.

Δεκαπέντε χρόνια μετά την τελευταία της παρουσία σε τέτοιου επιπέδου τουρνουά, ήρθε η σειρά του γιου της, Τάιλερ Μπίντον, να... βαδίσει στο δικό του μονοπάτι. Ο αμυντικός της Νότιγχαμ Φόρεστ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη διοργάνωση στην αναμέτρηση της Νέας Ζηλανδίας με το Ιράν, η οποία ολοκληρώθηκε με σκορ 2-2, τα ξημερώματα της Τρίτης (16/6).

Ο 20χρονος πέρασε ως αλλαγή στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ντάρεν Μπέιζλεϊ να του δίνει την ευκαιρία να γίνει μέρος μιας ιστορικής στιγμής για την οικογένεια Μπίντον και το ποδόσφαιρο της χώρας.

Με αυτή τη συμμετοχή, οι Μπίντον έγιναν το πρώτο δίδυμο μητέρας και γιου που έχει αγωνιστεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο με τα χρώματα της ίδιας εθνικής ομάδας.

Λίγο πριν από την έναρξη του τουρνουά, ο Τάιλερ είχε αναφερθεί στον σημαντικό ρόλο που έπαιξε το ποδόσφαιρο στην οικογένειά του, τονίζοντας ότι η καριέρα της μητέρας του αποτέλεσε πηγή έμπνευσης από τα παιδικά του χρόνια.

Σε συνέντευξη που έδωσε πριν την έναρξη του Μουντιάλ, ο Τάιλερ Μπίντον είχε μιλήσει για τη βαθιά σύνδεση της οικογένειάς του με το ποδόσφαιρο, αποκαλύπτοντας πως η μητέρα του αποτέλεσε τη μεγαλύτερη επιρροή στα πρώτα του βήματα.

«Το ποδόσφαιρο ήταν πάντα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οικογένειάς μας, κυρίως επειδή η μητέρα μου αγωνιζόταν με τη Νέα Ζηλανδία όταν ήμουν παιδί», δήλωσε ο νεαρός αμυντικός.