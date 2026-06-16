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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι ευρωπαικές κληρώσεις

ευρωπαικες κληρωσεισ
clock 20:38 | 16/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Με την κλήρωση του Α΄ προκριματικού γύρου του Champions League, που έγινε το απόγευμα στη Νιόν, άνοιξε η «αυλαία» της σεζόν 2026-27 στα κύπελλα Ευρώπης. Από την κληρωτίδα «βγήκαν» 14 ζευγάρια, που θα δώσουν τη μάχη για την πρόκριση στη Β΄ προκριματική φάση, η κλήρωση της οποίας θα πραγματοποιηθεί αύριο (17/6, 13:00). Οι ηττημένοι του Α΄ προκριματικού γύρου θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους προσπάθεια στο Conference League.

Τα ζευγάρια της Α΄ προκριματικής φάσης του Champions League:

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Δε Νιου Σέιντς (Ουαλία)

Φλοριάνα (Μάλτα)-Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)

Φλόρα Ταλίν (Εσθονία)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Ιντερ Κλαμπ ντ΄ Εσκάλδες (Ανδόρα)

Τρε Φιόρι (Σαν Μαρίνο)-Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία)

Αραράτ-Αρμένια (Αρμενία)-Ρίγα FC (Λετονία)

Βαρντάρ (Βόρεια Μακεδονία)-Κουόπιο (Φινλανδία)

Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία)-Ντρίτα (Κόσοβο)

Βιτέμπσκ (Λευκορωσία)-Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)

Πετροκούμπ (Μολδαβία)-Εγκνατία (Αλβανία)

Μπόρατς (Βοσνία)-Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)

Βίκινγκουρ (Ισλανδία)-Γκιόρι ΕΤΟ (Ουγγαρία)

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο)

Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε)-Ατερτ Μπίσεν (Λουξεμβούργο)

Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν το διήμερο 8-9 Ιουλίου και οι ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα (15-16/7).

Europa League: Η κλήρωση του Α΄ προκριματικού γύρου

Ξεκίνησε η σεζόν 2026/27, 56η συνολικά και την 18η από τότε που μετονομάστηκε από Κύπελλο UEFA σε UEFA Europa League, με την κλήρωση του 1ου προκριματικού γύρου που έγινε σήμερα (16/6). 

 Η διαδρομή ξεκινά στις 9 Ιουλίου και διαρκεί μέχρι τον τελικό στις 26 Μαΐου 2027 στη Φρανκφούρτη.

Στον 1ο προκριματικο συμμετέχουν 12 ομάδες. Στον 2ο προκριματικό  συμμετέχουν 18 ομάδες. Σε αυτόν τον γύρο μπαίνουν οι 6 νικήτριες του 1ου γύρου μαζί με 12 ομάδες που ξεκινούν απευθείας από αυτό το στάδιο.

Τα ζευγάρια:

Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία)-Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ (Ρουμανία)

Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) -Βέστρι (Ισλανδία)

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)-Ζίλινα (Σλοβακία)

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) -Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία)

Σέριφ Τιράσπολ (Μολδαβία)-Αλουμίνι (Σλοβενία)

Βοϊβοντίνα (Σερβία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Πρώτοι αγώνες: Πέμπτη, 9 Ιουλίου  και ρεβάνς: Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026.

Οι ημερομηνίες:

Europa League 2026/27

1ος Προκριματικός 16 Ιουνίου       9 & 16 Ιουλίου 

2ος Προκριματικός 17 Ιουνίου      23 & 30 Ιουλίου 

3ος Προκριματικός 20 Ιουλίου       6&13 Αυγούστου 

Play-offs          3 Αυγούστου    20&27 Αυγούστου 

League Phase      28 Αυγούστου    16 Σεπτεμβρίου- 28 Ιανουαρίου 2027

Νοκ άουτ Playoffs 29 Ιανουαρίου   18&25 Φεβρουαρίου 

Φάση των "16"     26 Φεβρουαρίου  11&18 Μαρτίου 

Προημιτελικοί     26 Φεβρουαρίου   8&15 Απριλίου 

Ημιτελικοί        26 Φεβρουαρίου  29 Απριλίου & 6 Μαΐου 

Τελικός-26 Μαΐου 2027 (Φρανκφούρτη)

Conference League: Η κλήρωση του Α΄ προκριματικού γύρου



 Ξεκίνησε η έκτη  σεζόν του Conference League, με την κλήρωση για τον 1ο προκριματικό γύρο της σεζόν 2026/27, με προορισμό τις 2 Ιουνίου 2027 Κωνσταντινούπολη.

 Στον 1ο προκριματικό γύρο συμμετέχουν  52 ομάδες, ενώ στο 2ο προκριματικό γύρο  98 ομάδες συνολικά (χωρισμένες σε δύο μονοπάτια), το μονοπάτι Πρωταθλητών (Champions Path): 12 ομάδες (εδώ μεταφέρονται αποκλεισμένοι από τις προκριματικές φάσεις του Champions League) και το Μονοπάτι πρωταθλήματος: 86 ομάδες (26 που προκρίθηκαν από τον 1ο γύρο του Conference + 6 αποκλεισμένοι από τον 1ο γύρο του Europa League + 54 ομάδες που ξεκινούν απευθείας).

 Τα ζευγάρια:

Κόναχς Κουέι (Ουαλία)-Μπαλκάνι (Κόσοβο)

Μποέμιανς (Ιρλανδία) - Σεντ Τζόζεφς (Γιβραλτάρ)

Ντιναμό Σίτι (Αλβανία) -Αστάνα (Καζακστάν)

Βέλεζ Μόσταρ (Βοσνία) -Μιλσάμι (Μολδαβία)

Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία) -Σίλεκς (Βόρεια Μακεδονία)

Ζίρε (Αζερμπαϊτζάν) -Τορπέντο Κουτάισι (Γεωργία)

Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο)- Ίλβες (Φινλανδία)

Ντέτσιτς (Μαυροβούνιο) -Λιέπαγια (Λετονία)

Μόντορφ (Λουξεμβούργο) -Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)

Μόρναρ (Μαυροβούνιο) -Ατλέτικ Εσκάλδες (Ανδόρα)

Γκλεντόραν (Βόρεια Ιρλανδία)-RFS (Λετονία)

Ελμπασάνι (Αλβανία)-ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ (Λευκορωσία)

Πέτροβατς (Μαυροβούνιο)-Ζαλγκίρις Βίλνιους (Λιθουανία)

Μαρσασλόκ (Μάλτα)- Πιούνικ (Αρμενία)

Κέρναρφον (Ουαλία) -Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία)

Χέγκελμαν (Λιθουανία) -Πάιντε (Εσθονία)

Αλασκέρτ (Αρμενία) -Ελιμάι (Καζακστάν)

Βίκινγκουρ (Ισλανδία) -Στιάρναν (Ισλανδία)

Ντίλα Γκόρι (Γεωργία) -Βίρτους (Σαν Μαρίνο)

Σαράγεβο (Βοσνία) -Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία)

Γιουρόπα (Γιβραλτάρ) -Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)

Νέμε Κάλιου (Εσθονία)-Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία)

Πένιμποντ (Ουαλία) -Σάντα Κολόμα (Ανδόρα)

Ρούναβικ (Νησιά Φερόε) -Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα)

ΟΥΝΑ Στράσεν (Λουξεμβούργο) -Λα Φιορίτα (Σαν Μαρίνο)

Βλαζνία (Αλβανία)-Μαλισέβα (Κόσοβο)

Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν 9 Ιουλίου και οι ρεβάνς στις 16 Ιουλίου 2026

 Οι ημερομηνίες:

 Conference League 2026/27

1ος Προκριματικός 16 Ιουνίου        9&16 Ιουλίου 

2ος Προκριματικός 17 Ιουνίου       23&30 Ιουλίου 

3ος Προκριματικός 20 Ιουλίου        6&13 Αυγούστου 

Play-offs          3 Αυγούστου     20&27 Αυγούστου 

League Phase      28 Αυγούστου     15 Οκτωβρίου -17 Δεκεμβρίου 

Νοκ άουτ Playoffs 15 Ιανουαρίου    18&25 Φεβρουαρίου 

Φάση των "16"     26 Φεβρουαρίου   11&18 Μαρτίου 

Προημιτελικοί     26 Φεβρουαρίου    8&15 Απριλίου 

Ημιτελικοί        26 Φεβρουαρίου   29 Απριλίου&6 Μαΐου 

Τελικός-2 Ιουνίου 2027 (Κωνσταντινούπολη)

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