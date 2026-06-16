Οι ευρωπαικές κληρώσεις

Με την κλήρωση του Α΄ προκριματικού γύρου του Champions League, που έγινε το απόγευμα στη Νιόν, άνοιξε η «αυλαία» της σεζόν 2026-27 στα κύπελλα Ευρώπης. Από την κληρωτίδα «βγήκαν» 14 ζευγάρια, που θα δώσουν τη μάχη για την πρόκριση στη Β΄ προκριματική φάση, η κλήρωση της οποίας θα πραγματοποιηθεί αύριο (17/6, 13:00). Οι ηττημένοι του Α΄ προκριματικού γύρου θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους προσπάθεια στο Conference League.

Τα ζευγάρια της Α΄ προκριματικής φάσης του Champions League:

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Δε Νιου Σέιντς (Ουαλία)



Φλοριάνα (Μάλτα)-Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)



Φλόρα Ταλίν (Εσθονία)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία)



Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Ιντερ Κλαμπ ντ΄ Εσκάλδες (Ανδόρα)



Τρε Φιόρι (Σαν Μαρίνο)-Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία)



Αραράτ-Αρμένια (Αρμενία)-Ρίγα FC (Λετονία)



Βαρντάρ (Βόρεια Μακεδονία)-Κουόπιο (Φινλανδία)



Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία)-Ντρίτα (Κόσοβο)



Βιτέμπσκ (Λευκορωσία)-Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)



Πετροκούμπ (Μολδαβία)-Εγκνατία (Αλβανία)



Μπόρατς (Βοσνία)-Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)



Βίκινγκουρ (Ισλανδία)-Γκιόρι ΕΤΟ (Ουγγαρία)



Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο)



Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε)-Ατερτ Μπίσεν (Λουξεμβούργο)

Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν το διήμερο 8-9 Ιουλίου και οι ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα (15-16/7).

Europa League: Η κλήρωση του Α΄ προκριματικού γύρου

Ξεκίνησε η σεζόν 2026/27, 56η συνολικά και την 18η από τότε που μετονομάστηκε από Κύπελλο UEFA σε UEFA Europa League, με την κλήρωση του 1ου προκριματικού γύρου που έγινε σήμερα (16/6).



Η διαδρομή ξεκινά στις 9 Ιουλίου και διαρκεί μέχρι τον τελικό στις 26 Μαΐου 2027 στη Φρανκφούρτη.

Στον 1ο προκριματικο συμμετέχουν 12 ομάδες. Στον 2ο προκριματικό συμμετέχουν 18 ομάδες. Σε αυτόν τον γύρο μπαίνουν οι 6 νικήτριες του 1ου γύρου μαζί με 12 ομάδες που ξεκινούν απευθείας από αυτό το στάδιο.

Τα ζευγάρια:



Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία)-Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ (Ρουμανία)



Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) -Βέστρι (Ισλανδία)



Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)-Ζίλινα (Σλοβακία)



ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) -Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία)



Σέριφ Τιράσπολ (Μολδαβία)-Αλουμίνι (Σλοβενία)



Βοϊβοντίνα (Σερβία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)



Πρώτοι αγώνες: Πέμπτη, 9 Ιουλίου και ρεβάνς: Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026.

Οι ημερομηνίες:



Europa League 2026/27



1ος Προκριματικός 16 Ιουνίου 9 & 16 Ιουλίου



2ος Προκριματικός 17 Ιουνίου 23 & 30 Ιουλίου



3ος Προκριματικός 20 Ιουλίου 6&13 Αυγούστου



Play-offs 3 Αυγούστου 20&27 Αυγούστου



League Phase 28 Αυγούστου 16 Σεπτεμβρίου- 28 Ιανουαρίου 2027



Νοκ άουτ Playoffs 29 Ιανουαρίου 18&25 Φεβρουαρίου



Φάση των "16" 26 Φεβρουαρίου 11&18 Μαρτίου



Προημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 8&15 Απριλίου



Ημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 29 Απριλίου & 6 Μαΐου



Τελικός-26 Μαΐου 2027 (Φρανκφούρτη)

Conference League: Η κλήρωση του Α΄ προκριματικού γύρου





Ξεκίνησε η έκτη σεζόν του Conference League, με την κλήρωση για τον 1ο προκριματικό γύρο της σεζόν 2026/27, με προορισμό τις 2 Ιουνίου 2027 Κωνσταντινούπολη.



Στον 1ο προκριματικό γύρο συμμετέχουν 52 ομάδες, ενώ στο 2ο προκριματικό γύρο 98 ομάδες συνολικά (χωρισμένες σε δύο μονοπάτια), το μονοπάτι Πρωταθλητών (Champions Path): 12 ομάδες (εδώ μεταφέρονται αποκλεισμένοι από τις προκριματικές φάσεις του Champions League) και το Μονοπάτι πρωταθλήματος: 86 ομάδες (26 που προκρίθηκαν από τον 1ο γύρο του Conference + 6 αποκλεισμένοι από τον 1ο γύρο του Europa League + 54 ομάδες που ξεκινούν απευθείας).

Τα ζευγάρια:



Κόναχς Κουέι (Ουαλία)-Μπαλκάνι (Κόσοβο)



Μποέμιανς (Ιρλανδία) - Σεντ Τζόζεφς (Γιβραλτάρ)



Ντιναμό Σίτι (Αλβανία) -Αστάνα (Καζακστάν)



Βέλεζ Μόσταρ (Βοσνία) -Μιλσάμι (Μολδαβία)



Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία) -Σίλεκς (Βόρεια Μακεδονία)



Ζίρε (Αζερμπαϊτζάν) -Τορπέντο Κουτάισι (Γεωργία)



Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο)- Ίλβες (Φινλανδία)



Ντέτσιτς (Μαυροβούνιο) -Λιέπαγια (Λετονία)



Μόντορφ (Λουξεμβούργο) -Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)



Μόρναρ (Μαυροβούνιο) -Ατλέτικ Εσκάλδες (Ανδόρα)



Γκλεντόραν (Βόρεια Ιρλανδία)-RFS (Λετονία)



Ελμπασάνι (Αλβανία)-ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ (Λευκορωσία)



Πέτροβατς (Μαυροβούνιο)-Ζαλγκίρις Βίλνιους (Λιθουανία)



Μαρσασλόκ (Μάλτα)- Πιούνικ (Αρμενία)



Κέρναρφον (Ουαλία) -Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία)



Χέγκελμαν (Λιθουανία) -Πάιντε (Εσθονία)



Αλασκέρτ (Αρμενία) -Ελιμάι (Καζακστάν)



Βίκινγκουρ (Ισλανδία) -Στιάρναν (Ισλανδία)



Ντίλα Γκόρι (Γεωργία) -Βίρτους (Σαν Μαρίνο)



Σαράγεβο (Βοσνία) -Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία)



Γιουρόπα (Γιβραλτάρ) -Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)



Νέμε Κάλιου (Εσθονία)-Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία)



Πένιμποντ (Ουαλία) -Σάντα Κολόμα (Ανδόρα)



Ρούναβικ (Νησιά Φερόε) -Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα)



ΟΥΝΑ Στράσεν (Λουξεμβούργο) -Λα Φιορίτα (Σαν Μαρίνο)



Βλαζνία (Αλβανία)-Μαλισέβα (Κόσοβο)



Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν 9 Ιουλίου και οι ρεβάνς στις 16 Ιουλίου 2026

Οι ημερομηνίες:



Conference League 2026/27



1ος Προκριματικός 16 Ιουνίου 9&16 Ιουλίου



2ος Προκριματικός 17 Ιουνίου 23&30 Ιουλίου



3ος Προκριματικός 20 Ιουλίου 6&13 Αυγούστου



Play-offs 3 Αυγούστου 20&27 Αυγούστου



League Phase 28 Αυγούστου 15 Οκτωβρίου -17 Δεκεμβρίου



Νοκ άουτ Playoffs 15 Ιανουαρίου 18&25 Φεβρουαρίου



Φάση των "16" 26 Φεβρουαρίου 11&18 Μαρτίου



Προημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 8&15 Απριλίου



Ημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 29 Απριλίου&6 Μαΐου



Τελικός-2 Ιουνίου 2027 (Κωνσταντινούπολη)