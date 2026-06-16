Μπέρμιγχαμ: Χειροτονία Διακόνου στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Ανδρέα

Στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αποστόλου Ανδρέα στο Μπέρμιγχαμ, την Κυριακή 14 Ιουνίου, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος χοροστάτησε στην Ακολουθία του Όρθρου. Προεξάρχων της επακολουθούσης Θείας Λειτουργίας και συλλειτουργούντων του ιερατικώς Προϊσταμένου, Αρχιμ. Χριστοδούλου Κοκλιώτη, του Αρχιμ. Βησσαρίωνος Κοκλιώτη και του π. Αιμιλιανού Επαμεινώνδα, ετέλεσε την εις Διάκονον χειροτονία του ευλαβεστάτου υποδιακόνου κ. David Johnson. Ο έγγαμος νέος κληρικός, ο οποίος εντάχθηκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία το 1983, ανέρχεται πλέον την κλίμακα της Ιεροσύνης, έχοντας προηγουμένως λάβει τη χειροθεσία του υποδιακόνου το έτος 2017 από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κυρό Γρηγόριο.

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Λαμβάνοντας τον λόγο κατά τη διάρκεια της Ευχαριστιακής Συνάξεως, ο Θεοφιλέστατος εστίασε εκτενώς στην ανεκτίμητη αξία της Ιεροσύνης. Ιχνηλατώντας τα πνευματικά μεγέθη της διακονίας, ο προεξάρχων Αρχιερεύς υπογράμμισε την απόλυτη αφοσίωση την οποία απαιτεί το ιερό θυσιαστήριο. Το έργο της πνευματικής καθοδηγήσεως, επεσήμανε, συνιστά μία ύψιστη κλήση, συνυφασμένη άρρηκτα με τη θυσία και την ανιδιοτελή αγάπη προς τον Θεό και τους ανθρώπους. Απευθυνόμενος ακολούθως με πατρική στοργή προς τον νεοχειροτονηθέντα, του υπενθύμισε εμφατικώς ότι, σε ολόκληρη την ιερατική του πορεία, ο Σωτήρας Χριστός θα αποτελεί τη μοναδική πηγή ελπίδας και τη σταθερή του παρηγορία.

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Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, ο Θεοφιλέστατος χειροθέτησε Αναγνώστη τον υιό του νέου Διακόνου, κ. Christopher. Τιμώντας το γεγονός της εισόδου του κληρικού στον πρώτο βαθμό της Ιεροσύνης, η Φιλόπτωχος Αδελφότης του Καθεδρικού Ναού προσέφερε συμβολικό δώρο στον νέο Διάκονο. Τη λειτουργική αυτή χαρά επισφράγισε η παράθεση εορτίου γεύματος από την ενορία προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα στην κοινοτική αίθουσα.

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