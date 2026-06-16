Άγιος Νικόλαος: Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλισμένης

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 19:00 συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Βουλισμένης στο γραφείο της κοινότητας με το παρακάτω θέμα στην ημερήσια διάταξη:

Συζήτηση για την παροχή σύμφωνης γνώμης ως προς τη Μ.Π.Ε. του έργου: Δύο ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 132Μν στις θέσεις ΠΕΖΑ (ισχύος 7952 Μν) και ΚΕΦΑΛΑ-ΤΡΑΠΕΖΑ- ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ (ισχύος 52β Μν) και συνοδών έργων οδοποιία, και χερσαίας ηλεκτρικής διασύνδεσης στο Δήμο Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου, με φορέα έργου την εταιρεία Αιολικά Πάρκα Έλικα Θέση ΠΕΖΑ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και Αιολικά πάρκα Έλικα Θέση Κακό Καστέλι Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

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