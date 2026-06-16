Super League 2025-26: Έκτος στα εισιτήρια ο ΟΦΗ

Σύμφωνα με τη Super League, ο ΟΦΗ “έκοψε” 83.511 εισιτήρια. Υπενθυμίζουμε ότι διεξήχθησαν κεκλεισμένων των θυρών οι αναμετρήσεις με Παναθηναϊκό (στο Παγκρήτιο στάδιο) και με ΠΑΟΚ (στο γήπεδο “Απόστολος Νικολαΐδης) και με τον Βόλο στο φινάλε των πλέι οφ.
Άξιο αναφοράς και το ότι η (εντός έδρας) αναμέτρηση με τον Άρη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης με “κομμένα” μόλις 147 εισιτήρια.
Δηλαδή αν ο ΟΦΗ έδινε όλα τα παιχνίδια στην Κρήτη και δεν είχε τρία ματς κεκλεισμένων των θυρών, ο συνολικός αριθμός των εισιτηρίων θα ήταν υψηλότερος, ειδικότερα να αναλογιστούμε ότι επρόκειτο για παιχνίδια (με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη) τα οποία παραδοσιακά μαζεύουν κόσμο.
Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι ο αριθμός των εισιτηρίων σε ένα παιχνίδι πιστώνονται αποκλειστικά στη γηπεδούχο ομάδα, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν φίλαθλοι της φιλοξενούμενης στο γήπεδο.
Το κείμενο της διοργανώτριας αρχής, στην επίσημη ιστοσελίδα της αναφέρει σχετικά:
«Ρεκόρ 15ετίας στα εισιτήρια του Πρωταθλήματος Super League καταγράφηκε τη σεζόν 2025-26, καθώς 1.753.400 θεατές δημιούργησαν το υψηλότερο ρεκόρ προσέλευσης μετά το 2009-10 (1.970.277).
Σε απόλυτους αριθμούς εισιτηρίων τα 1.753.400 εισιτήρια είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση στα είκοσι χρόνια της Super League. Σημειώνεται ότι το 2008-09 (2.007.150 εισιτήρια) και το 2009-10 (1.970.277) τα Πρωταθλήματα είχαν διεξαχθεί με 16 ομάδες. Σημειώνεται επίσης ότι τη σεζόν 2020-21 όλα τα ματς είχαν διεξαχθεί χωρίς θεατές, λόγω της επιδημίας COVID.
Αυτή η άνοδος προήλθε μετά την αύξηση του μέσου όρου σε θεατές ανά αγώνα του Πρωταθλήματος Super League κατά σχεδόν χίλια εισιτήρια, σε σχέση με το 2024-25, η οποία είναι της τάξης του 15,9%.
Με 7.690 εισιτήρια ανά αγώνα, βρίσκεται πίσω μόνο από τη σεζόν 2009-10, όταν ο μέσος όρος ήταν στα 7.945 εισιτήρια ανά αγώνα.
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 2025/2026 – 2024/2025
Στα ιδιαίτερα ποιοτικά στοιχεία της φετινής σεζόν είναι πως υπήρξε αύξηση στην προσέλευση του κόσμου στις δέκα από τις 14 ομάδες της Super League σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Η μεγαλύτερη καταγράφεται στα εισιτήρια του Βόλου (80,01%) και ακολουθούν ο Αστέρας Τρίπολης (51,56%) και ο Ατρόμητος (42,56%).
Αξιοσημειώτο είναι ότι επτά ομάδες συνολικά κατέγραψαν αυξήσεις άνω του 10%, ενώ στις υπόλοιπες τρεις η αύξηση κυμάνθηκε από 6,3% έως 9,14%. Πρώτος στα εισιτήρια για αυτή τη σεζόν ήταν ο Ολυμπιακός με 458.626, ενώ τελευταία εμφανίζεται η Κηφισιά με 18.117.
Στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, παρά το ότι χρησιμοποίησε το μικρότερης χωρητικότητας “Απ. Νικολαΐδης”, αντί για το Ολυμπιακό Στάδιο ως έδρα και η ΑΕΛ, ενώ όλες οι ομάδες τη φετινή αγωνιστική περίοδο είχαν τετραψήφιο μέσο όρο εισιτηρίων, γεγονός που έχει καταγραφεί τρεις φορές συνολικά την τελευταία δεκαετία.Image
ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Πρώτος στα εισιτήρια για αυτή τη σεζόν ήταν ο Ολυμπιακός με 458.626, ενώ τελευταία εμφανίζεται η Κηφισιά με 18.117. Στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΛ, ενώ όλες οι ομάδες τη φετινή σεζόν είχαν τετραψήφιο μέσο όρο εισιτηρίων, γεγονός που έχει καταγραφεί τρεις φορές συνολικά την τελευταία δεκαετία.Image
Η αγωνιστική ημέρα της κανονικής περιόδου με τη μεγαλύτερη προσέλευση ήταν η 15η αγωνιστική (20-22/12/2025) με 89.199 εισιτήρια, ενώ η αντίστοιχη που είχε τη μικρότερη προσέλευση ήταν η 14η (13-14/12/2025) με 24.265.
Ο αγώνας με τη μεγαλύτερη προσέλευση για την αγ. περίοδο 2025/26 ήταν το ντέρμπι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (20ή αγωνιστική) με 32.954 εισιτήρια.»