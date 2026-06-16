Super League 2025-26: Έκτος στα εισιτήρια ο ΟΦΗ

Σύμφωνα με τη Super League, ο ΟΦΗ “έκοψε” 83.511 εισιτήρια. Υπενθυμίζουμε ότι διεξήχθησαν κεκλεισμένων των θυρών οι αναμετρήσεις με Παναθηναϊκό (στο Παγκρήτιο στάδιο) και με ΠΑΟΚ (στο γήπεδο “Απόστολος Νικολαΐδης) και με τον Βόλο στο φινάλε των πλέι οφ.

Άξιο αναφοράς και το ότι η (εντός έδρας) αναμέτρηση με τον Άρη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης με “κομμένα” μόλις 147 εισιτήρια.

Δηλαδή αν ο ΟΦΗ έδινε όλα τα παιχνίδια στην Κρήτη και δεν είχε τρία ματς κεκλεισμένων των θυρών, ο συνολικός αριθμός των εισιτηρίων θα ήταν υψηλότερος, ειδικότερα να αναλογιστούμε ότι επρόκειτο για παιχνίδια (με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη) τα οποία παραδοσιακά μαζεύουν κόσμο.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι ο αριθμός των εισιτηρίων σε ένα παιχνίδι πιστώνονται αποκλειστικά στη γηπεδούχο ομάδα, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν φίλαθλοι της φιλοξενούμενης στο γήπεδο.

Το κείμενο της διοργανώτριας αρχής, στην επίσημη ιστοσελίδα της αναφέρει σχετικά: