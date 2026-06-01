Ηράκλειο - Πνευματική πανδαισία: Ομιλία για την "Αυτομεμψία" και τον Γέροντα Μελέτιο της Καψάλας

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πνευματική εκδήλωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στο Ηράκλειο, με κεντρικό άξονα τη σύγχρονη αγιορείτικη παράδοση και την πνευματική ζωή.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 και ώρα 19:30 το απόγευμα, ο Πανοσιολογιώτατος Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αρταμίτου Ρόδου, πατήρ Λεόντιος, θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Πνευματικό Κέντρο της Παναγίτσας Μασταμπά (κάτω από τον Ιερό Ναό).

Το θέμα της εισήγησης είναι: «Ο Κρητικός γέροντας Μελέτιος της Καψάλας Αγ. Όρους και η Αυτομεμψία». Η ομιλία αναμένεται να φωτίσει την προσωπικότητα του Κρητικής καταγωγής Γέροντα Μελετίου, καθώς και τη θεολογική έννοια της «αυτομεμψίας» —της αυτοκριτικής και της ταπεινώσεως— ως βασικού εργαλείου στην πνευματική πορεία του σύγχρονου ανθρώπου.

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Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου, ενώ συνδιοργανώνεται από τον δραστήριο Σύλλογο «Φίλοι Αγίου Όρους Ηρακλείου», ο οποίος συνεχίζει να φέρνει το κοινό της Κρήτης σε επαφή με τον πλούτο της Αθωνικής πολιτείας.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

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