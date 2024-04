Για 9η ημέρα ο Δημήτρης Κόκοτας παραμένει στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Γεννηματάς. Οι θεράποντες ιατροί μέσα στην εβδομάδα προσπάθησαν να τον αποσωληνώσουν αλλά εκείνος δεν ανταποκρίθηκε και σταμάτησαν τις προσπάθειες.

«Πρόκειται για μια διαδικασία δύσκολη, απαιτητική, χρονοβόρα που χρειάζεται υπομονή, λένε οι γιατροί. Το θετικό είναι ότι η κατάστασή του είναι σταθερή», τόνισε η δημοσιογράφος Βίκυ Καλοφωτιά στην εκπομπή Επί τόπου.

Να θυμίσουμε πως ο 55χρονος τραγουδιστής υπέστη έμφραγμα και ανακοπή κατά τη διάρκεια προβών για το Just the 2 of Us.

Διαβάστε επίσης

Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Ερωτευμένη η "Αργυρώ" του Σασμού;