Αυστηρά μέτρα για τη βία στα πανεπιστήμια – Τι προβλέπει το σχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση

Μια δέσμη αυστηρών μέτρων προωθεί η κυβέρνηση, με σκοπό να βάλει τέλος στη βία και στην ανομία που επικρατούν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Την κυβερνητική πρωτοβουλία ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στις αρχές της εβδομάδας στο Πρώτο Πρόγραμμα του Ραδιοφώνου της ΕΡΤ.

«Είναι απολύτως επιβεβλημένο τα πανεπιστήμια να εκπονήσουν άμεσα τα σχέδια ασφαλείας τα οποία εκκρεμούν. Και δεν πρέπει να είναι απλά ασκήσεις επί χάρτου, αλλά πρέπει να είναι εφαρμόσιμα και να γνωρίζουν ότι αν δεν το κάνουν, θα υπάρχουν συγκεκριμένες κυρώσεις. Το πλαίσιο των κυρώσεων για όλους, σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται ο νόμος, θα πρέπει να ισχύει και να ισχύει καθολικά», είπε ο πρωθυπουργός και προσέθεσε:

«Δεν γίνεται να μην υπάρχουν αυτοματοποιημένες πειθαρχικές συνέπειες για εκείνους τους φοιτητές οι οποίοι έχουν μπλέξει την ελευθερία της έκφρασης με την οργανωμένη βία. Είναι άλλο να εκφράζεσαι ελεύθερα στα πλαίσια ενός ιδρύματος το οποίο ενθαρρύνει την ελευθερία της έκφρασης, άλλο να θεωρείς ότι μπορείς να μπαίνεις, να τραμπουκίζεις, να σπας άλλους στο ξύλο… Αν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία, θα πρέπει να αποβάλλεσαι από το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και σε αυτό θα επιμείνουμε πολύ και θα βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε, χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία τα οποία ο νόμος μάς δίνει στη διάθεσή μας».

Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης έχει ως εξής: Θα επιβάλλονται κυρώσεις σε φοιτητές οι οποίοι συμμετέχουν σε βίαια επεισόδια, προπηλακισμούς και βανδαλισμούς της περιουσίας των ΑΕΙ. Οι κυρώσεις θα υπόκεινται σε διαβάθμιση, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος και σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος για τα πειθαρχικά συμβούλια των φοιτητών. Θα προβλέπεται αυτοδίκαιη αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας για 24 μήνες σε περιπτώσεις ποινικής δίωξης για πράξεις βίας κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας ή για σημαντική καταστροφή εγκαταστάσεων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις θα αναστέλλεται αρχικά η φοιτητική ιδιότητα του διαπράττοντος το παράπτωμα και σε περίπτωση καταδίκης του από το δικαστήριο, θα επέρχεται οριστική αποβολή του από τα μητρώα φοιτητών.

Ως δεύτερο μέτρο, πέραν των πειθαρχικών, θα ισχύουν και οι αστικές κυρώσεις. Ετσι, όποιος καταστρέφει την περιουσία ενός δημόσιου πανεπιστημίου θα πρέπει να λαμβάνει και τον λογαριασμό για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Το μοντέλο που θα εφαρμοστεί θα είναι εκείνο που θεσμοθέτησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης με την αποκατάσταση των ζημιών στα σχολεία από γονείς, με τη διαφορά ότι οι φοιτητές είναι ενήλικοι, διαθέτουν ΑΦΜ και θα τους έρχεται απευθείας ο λογαριασμός για τυχόν αξιόποινες πράξεις τους. Αν δεν τον πληρώνουν, η οφειλή θα βεβαιώνεται και θα διαβιβάζεται για είσπραξη στη ΔΟΥ.

Λογοδοσία

Τρίτον, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επικαιροποίηση των σχεδίων ασφαλείας των πανεπιστημίων. Κατά την παρέμβασή της στη Σύνοδο των Πρυτάνεων στη Χαλκιδική, την Παρασκευή, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη έθεσε στους πρυτάνεις ανελαστική προθεσμία έως το τέλος Ιουλίου ώστε να έχουν καταθέσει ή επικαιροποιήσει, όπου απαιτείται, τα σχέδια ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι έως τώρα, μόλις οκτώ από τα 24 ΑΕΙ έχουν καταθέσει αυτά τα σχέδια: Το ΕΜΠ, το ΟΠΑ, το ΑΠΘ, το Διεθνές, το Πειραιώς, το Δημοκρίτειο, το Πατρών και της Κρήτης. Οπως ανέφερε υψηλόβαθμη πηγή του υπουργείου Παιδείας στην «R», τίθεται πλέον και ζήτημα λογοδοσίας των πρυτανικών Αρχών, μιας και πέραν όλων των άλλων είχαν λάβει και έκτακτη οικονομική ενίσχυση προκειμένου να προχωρήσουν στην εκπόνηση σχεδίων ασφαλείας.

Αν οι πρυτάνεις δεν ανταποκριθούν, θα τεθούν επί τάπητος και οι δικές τους πειθαρχικές ευθύνες, όπως διαμηνύουν κυβερνητικές πηγές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το υπαινίχθηκε ευθέως στο Πρώτο Πρόγραμμα, λέγοντας: «Καλώ τους πάντες να αναλάβουν τις ευθύνες τους… Αν αυτό δεν συμβαίνει, θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις».

Πηγές του υπουργείου Παιδείας, μάλιστα, έκαναν λόγο για προσωποποιημένες πειθαρχικές κυρώσεις (ακόμα και στέρηση μισθού) για τις πρυτανικές Αρχές και τις διοικήσεις των πανεπιστημίων, εφόσον δεν μεριμνούν για την εφαρμογή των προβλέψεων του νόμου και για την ασφάλεια των ιδρυμάτων τους, καθώς και αυτόματε συνέπειες όταν παραβιάζονται θεσμοθετημένες προθεσμίες.

Οσον αφορά το θέμα αυτό, είναι ενδεικτική η παρέμβαση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη: «Οι νόμοι δεν είναι για να τους διαβάζουμε, πρέπει να εφαρμόζονται. Δεν είναι υποχρεωμένος κανείς να εκλεγεί πρύτανης. Αλλά αφ’ ης στιγμής εκλέγεται, πρέπει να γνωρίζει ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι ανεξάρτητο κράτος, ούτε υπάρχουν στην Ελλάδα κρατίδια όπου ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κάμερες

Επίσης, βούληση της κυβέρνησης είναι οι πρυτανείες να προχωρήσουν σε λήψη μέτρων ώστε να υπάρχουν κάμερες, μαγνητικές πύλες και κάρτες ελεγχόμενης εισόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Σύνοδο της Χαλκιδικής, την Παρασκευή, η υπουργός Παιδείας έθεσε στους πρυτάνεις μία δεύτερη ανελαστική προθεσμία: όλα τα πανεπιστήμια έως το τέλος του χρόνου θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει και να έχουν θέσει σε λειτουργία τα συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης.

Με τον τρόπο αυτό η είσοδος στα πανεπιστημιακά ιδρύματα θα γίνεται επώνυμα, ώστε να μην εισέρχονται άτομα που δεν έχουν καμία σχέση με τον χώρο. Η χρήση της ακαδημαϊκής ταυτότητας ως μέσου ελέγχου εισόδου και εξόδου στα πανεπιστήμια θα είναι υποχρεωτική.

Οι πύλες των πανεπιστημίων θα περιοριστούν, ώστε να είναι εφικτή η φρούρηση. Πέραν τούτου, η κυβέρνηση προσανατολίζεται και σε αλλαγή της νομοθεσίας ως προς το πώς μπορούν να παρεμβαίνουν οι υπάλληλοι των εταιρειών σεκιούριτι σε επεισόδια που ξεσπούν στα πανεπιστήμια, αφού με το σημερινό καθεστώς ούτε να ακουμπήσουν κάποιον δεν μπορούν.

Και αυτό θα αλλάξει ώστε να μπορούν να παρεμβαίνουν σε επεισόδια, αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη. Στα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση ανήκουν επίσης η Δημιουργία Παρατηρητηρίου Φαινομένων Βίας στο ΥΠΑΙΘΑ και η πλήρης στελέχωση και ενεργοποίηση της Μονάδας Ασφαλείας και Προστασίας κάθε ΑΕΙ.

Οπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, οι πρυτανικές Αρχές απέφευγαν να αντιπαρατεθούν με τη βία στα πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι το πειθαρχικό δίκαιο των φοιτητών αναφέρει με σαφήνεια τόσο τα παραπτώματα όσο και τις ποινές στους παραβάτες φοιτητές και προβλέπει και την οριστική διαγραφή με αφαίρεση της φοιτητικής ιδιότητας.

Το πειθαρχικό δίκαιο εισήχθη με τον νόμο 4957/2022, όταν υπουργός Παιδείας ήταν η Νίκη Κεραμέως, όμως ο συγκεκριμένος νόμος δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Στο άρθρο 199 του νόμου προβλέπεται η διαδικασία συγκρότησης των πειθαρχικών συμβουλίων. Τότε, οι πρυτάνεις είχαν προβάλει ενστάσεις επειδή ο νόμος δεν περιγράφει επακριβώς τη διαδικασία για την εκλογή του εκπροσώπου των φοιτητών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας προβλέπει αλλαγή στον νόμο, ώστε να συγκροτηθεί ένα πειθαρχικό συμβούλιο ανά πανεπιστήμιο, αντί ενός ανά σχολή που ισχύει σήμερα.

Κάθε ΑΕΙ θα είναι υποχρεωμένο να συγκροτήσει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας ένα και μόνο πειθαρχικό συμβούλιο. Υποχρεώσεις θα είναι επίσης η άμεση έναρξη της πειθαρχικής δίωξης χωρίς περιθώρια καθυστέρησης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός δύο μηνών, με δυνατότητα παράτασης μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Στον σχεδιασμό ανήκει ακόμη η θέσπιση ειδικού ποινικού πλαισίου για την πανεπιστημιακή βία, κατά τα πρότυπα της αθλητικής και της ενδοοικογενειακής βίας, με εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων κατά απόλυτη προτεραιότητα, τη θέσπιση ειδικών διαδικασιών και προθεσμιών για την ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, καθώς και την επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε περιπτώσεις οργανωμένων περιστατικών βίας.

πηγή: real.gr

