Τι θα φάμε σήμερα; Ριζότο με σπαράγγια
08:19 | 12/05/2025
Ένα πιάτο ανάλαφρο και υγιεινό για όλη την οικογένεια. Το ριζότο με σπαράγγια θα το λατρέψουν όλοι!

Υλικά 

4 σπαράγγια

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 φλ. ρύζι για risotto

1 φλ. αρακά

1/2 κουτί μανιτάρια

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση

Βάζεις το λάδι σε ένα μεγάλο και βαθύ τηγάνι

Μόλις ζεσταθεί τσιγαρίζεις το κρεμμύδι

Προσθέτεις τα σπαράγγια που έχεις κόψει σε δύο κομμάτια και τα ανακατεύεις απαλά με ξύλινη κουτάλα

Ρίχνεις τον αρακά και τα μανιτάρια

Προσθέτεις 2 ποτήρια νερό, αλάτι και πιπέρι

Μόλις πάρει βράση ρίχνεις το ρύζι και το αφήνεις μέχρι μαλακώσει (15-20 λεπτά)

Αφαιρείς από τη φωτιά και σερβίρεις.

Πηγή: govastileto.gr

