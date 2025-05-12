Ο Δημήτρης Φιντιρίκος συνελήφθη στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Δέσποινα Βανδή

Συνελήφθη ο γνωστός επιχειρηματίας και σύντροφός της Μελίνας Νικολαίδη, Δημήτρης Φιντιρίκος, τα ξημερώματα της Κυριακής 11 Μαΐου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, στο κέντρο διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, που εμφανίζεται η Δέσποινα Βανδή,

Ολα συνέβησαν στις 3 τα ξημερώματα, όταν αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στο κέντρο διασκέδασης.

Αστυνομικοί του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών συνέλαβαν τον Δημήτρη Φιντιρίκο και έναν ακόμη άνδρα που ήταν μαζί του, καθώς στην κατοχή του δεύτερου βρέθηκε ένα όπλο, το οποίο ανήκει στον επιχειρηματία.

Το όπλο, με τον γεμιστήρα και τα δώδεκα φυσίγγια κατασχέθηκαν και θα αποσταλούν για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άδεια του όπλου έχει ισχύ μέχρι το 2027.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, την 11-05-2025 γύρω στις 3 τα ξημερώματα, οι δυο συνελήφθησαν από Αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών εντός του καταστήματος - κέντρου διασκέδασης, με την επωνυμία "ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ", που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ερμιόνης και Γεωργίου Ανδρέου, στην περιοχή των Σφαγείων Θεσσαλονίκης, διότι σε γενόμενη σωματική έρευνα που διενεργήθηκε στον στον 40χρονο πρώην πυγμάχο καθόσον κρίθηκε ύποπτος, κατελήφθη να φέρει παράνομα στη ζώνη του παντελονιού του, ένα πυροβόλο όπλο -πιστόλι, μάρκας SIG SAUER, μοντέλο P365, φέρον γεμιστήρα με δώδεκα φυσίγγια, διαμετρήματος 9mm, εντός θήκης, μάρκας SPEC OPS - SIG P365.







Όπως προέκυψε το πυροβόλο όπλο - πιστόλι είναι ιδιοκτησίας του Δημήτρη Φιντιρίκου, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη από Αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών εντός του ιδίου καταστήματος, καθόσον το παραχώρησε παράνομα στον 40χρονο και για το οποίο κατείχε και υπέδειξε σχετική άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου και οπλοφορίας (για προσωπική ασφάλεια), εκδοθείσα την 01-08-2022 από Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής/Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/Τμήμα Όπλων και Εκρηκτικών, η οποία αντικαταστάθηκε με αντίστοιχη, εκδοθείσα την 29-09-2023 από την ίδια Υπηρεσία, ισχύος έως 31-07-2027.

Το ανωτέρω πυροβόλο όπλο - πιστόλι, μετά του γεμιστήρα και των δώδεκα φυσιγγίων κατασχέθηκαν και θα αποσταλούν στο Τμήμα Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων.

