Βέφα Αλεξιάδου: Αναμνηστικά και προσωπικά της αντικείμενα πωλήθηκαν σε παζάρι

Η Βέφα Αλεξιάδου έφυγε από τη ζωή πριν από λίγους μήνες με τα αναμνηστικά και προσωπικά της αντικείμενα να πωλούνται σε παζάρι στον Ελαιώνα. Άνδρας βρήκε μία μεγάλη συλλογή βραβείων, μεταλλίων, καθώς και φωτογραφικό άλμπουμ έβαλε αγγελία στο facebook με σκοπό να τα πουλήσει στην τιμή 150 ευρώ.

«Καμία απολύτως σχέση δεν είχα με τη Βέφα Αλεξιάδου. Ένας πωλητής τα είχε απλωμένα κάτω. Χύμα φωτογραφίες στα καλάθια. Στην αρχή είδα τα μετάλλια αλλά δεν κατάλαβα ότι ήταν της Βέφας Αλεξιάδου, βραβεία, μετάλλια και πλακέτες. Στενοχωρήθηκα να πω την αλήθεια. Πόσο κάνουν ρώτησα; Μου είπε μια πολύ χαμηλή τιμή και έτσι τα πήρα», είπε ο πωλητής στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

«Σκεφτόμουν κάποια στιγμή ότι ένας άνθρωπος του χώρου θα ήθελε να τα πάρει. Δεν γνωρίζω τι αξία έχουν στην πραγματικότητα αλλά δεν περίμενα να πάρει τόση δημοσιότητα το θέμα. Παρ’ όλο που βρέθηκαν δυο τρεις αγοραστές αποφάσισα να αποσύρω την αγγελία γιατί μου φάνηκε μια βιαστική κίνηση».

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Οι νέες λεπτομέρειες του γάμου τους