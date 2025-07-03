Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Οι νέες λεπτομέρειες του γάμου τους

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νίκα, θα ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου τη Δευτέρα 7 Ιουλίου. Στην εκπομπή Πρωινό, αποκάλυψαν λεπτομέρειες για το μυστήριο, ενώ όπως φαίνεται μαζί με τον γάμο θα πραγματοποιηθεί και η βάφτιση του γιου τους.

Πιο συγκεκριμένα, ο γάμος θα είναι θρησκευτικός και θα πραγματοποιηθεί στη βίλα του πατέρα της Αλεξάνδρας Νίκα, στα νότια προάστια της Αθήνας. Η επιλογή του χώρου έγινε ώστε να εξασφαλιστεί απόλυτη ιδιωτικότητα και διακριτικότητα, καθώς το ζευγάρι επιθυμεί να κρατήσει την τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

