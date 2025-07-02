GOSSIP - LIFESTYLE
Ηθοποιός του Χάρι Πότερ άνοιξε Onlyfans για να ξεχρεώσει
jesie
clock 23:00 | 02/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μια ηθοποιός που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή στις ταινίες Χάρι Πότερ άνοιξε λογαριασμό στην πλατφόρμα Onlyfans, ώστε να βρει χρήματα για να αποπληρώσει τα δάνεια της.

Ωστόσο, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν αρκετοί, δεν αναρτά ακατάλληλο περιεχόμενο. Αντιθέτως, δοκιμάζει προϊόντα μαλλιών. Παραδείγματος χάριν, στο πιο πρόσφατο βίντεο της λούστηκε με γάλα και φράουλες.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη JeSsIe CaVE (@jessiecave)

Το LAD BIBLE έγραψε ότι πρόκειται για την Jessie Cave, που υποδύθηκε την κοπέλα του Ρον, Lavender Brown. Η 38χρονη ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή πως δεν θα δημοσιεύσει γυμνό ή σεξουαλικό περιεχόμενο, κάτι που έχει αναστατώσει πολλούς χρήστες της πλατφόρμας

«Δέχομαι συνεχώς μηνύματα με κόσμο που παρακαλά να με δει γυμνή», είπε χαρακτηριστικά. «Στην αρχή τρόμαζα, αλλά τώρα γελάω και τους μπλοκάρω, αν και συνήθως με μπλοκάρουν πρώτοι, επειδή αρνήθηκα τις προτάσεις τους», είπε η 38χρονη.

Ηθοποιός Harry Potter
