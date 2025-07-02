Ηθοποιός του Χάρι Πότερ άνοιξε Onlyfans για να ξεχρεώσει

Μια ηθοποιός που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή στις ταινίες Χάρι Πότερ άνοιξε λογαριασμό στην πλατφόρμα Onlyfans, ώστε να βρει χρήματα για να αποπληρώσει τα δάνεια της.

Ωστόσο, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν αρκετοί, δεν αναρτά ακατάλληλο περιεχόμενο. Αντιθέτως, δοκιμάζει προϊόντα μαλλιών. Παραδείγματος χάριν, στο πιο πρόσφατο βίντεο της λούστηκε με γάλα και φράουλες.

Το LAD BIBLE έγραψε ότι πρόκειται για την Jessie Cave, που υποδύθηκε την κοπέλα του Ρον, Lavender Brown. Η 38χρονη ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή πως δεν θα δημοσιεύσει γυμνό ή σεξουαλικό περιεχόμενο, κάτι που έχει αναστατώσει πολλούς χρήστες της πλατφόρμας

«Δέχομαι συνεχώς μηνύματα με κόσμο που παρακαλά να με δει γυμνή», είπε χαρακτηριστικά. «Στην αρχή τρόμαζα, αλλά τώρα γελάω και τους μπλοκάρω, αν και συνήθως με μπλοκάρουν πρώτοι, επειδή αρνήθηκα τις προτάσεις τους», είπε η 38χρονη.

