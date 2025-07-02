Iωάννα Τούνη: "Συνέχισε να εξελίσσεσαι, αυτό πονάει περισσότερο απ’ όλα"

Η Ιωάννα Τούνη μέσα από τον λογαριασμό της στο instagram απάντησε για τα κακόβουλα σχόλια που δέχτηκε στα social media λόγω των διακοπών της στη Μύκονο.

«Ζούμε στην εποχή που η κακία στα social έχει κανονικοποιηθεί. Μου κάνει κάθε φορά εντύπωση το πόσο εύκολο θεωρείται να μπεις στο προφίλ ενός ανθρώπου που δεν γνωρίζεις καν – και να ξεράσεις πάνω του ό,τι σκοτεινό κουβαλάει η ψυχή σου.

Όχι. Δεν είναι ΟΚ. Δεν είναι ΟΚ να προσβάλλεις. Δεν είναι ΟΚ να βρίζεις. Δεν σου έχει δοθεί η ελευθερία του λόγου για να ρίχνεις δηλητήριο.

Η κακία που υπάρχει εκεί έξω λέει πάντα περισσότερα για εκείνους που την εκφράζουν, παρά για εκείνους που την δέχονται. Ο πραγματικά πετυχημένος, συνειδητοποιημένος και σωστός άνθρωπος θα συνεχίσει απλά να προχωρά, χωρίς να λερώνει την ψυχή του. Μείνε στο φως σου. Συνέχισε να εξελίσσεσαι. Αυτό πονάει περισσότερο απ’ όλα! Φιλάκια από Μύκονο», έγραψε στην ανάρτησή της.

