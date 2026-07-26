Αυγουστίδης - Κρασσά: Αυτό είναι το φύλο του δεύτερου παιδιού τους

Ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά πλέουν σε πελάγη ευτυχίας καθώς θα γίνουν γονείς για δεύτερη φορά.

Η μητέρα του ηθοποιού, Μαρία Τζομπανάκη, μίλησε στη Real Life και αποκάλυψε πως ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά περιμένουν κοριτσάκι, το οποίο αναμένεται να γεννηθεί μέσα στον Αύγουστο.

«Βρίσκομαι στη Ροδιά, στο σπίτι που διατηρούν οι γονείς της νύφης μου και ξεκουράζομαι αυτό το διάστημα με τον εγγονό μου και την εγγονή μου που βρίσκεται στην κοιλίτσα της μητέρας της. Περιμένουμε με χαρά τη γέννηση της εγγονής μου, που θα γίνει μέσα στον Αύγουστο», ανέφερε η ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης

Ο Κώστας Τσουρός στην Κρήτη

Άννα Φόνσου: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός