Η νέα τάση στο fitness σε βάζει να τρέχεις σε διάδρομο μέσα στο νερό!

Αν νιώθεις πως έχεις κουραστεί από τα ίδια και τα ίδια στο γυμναστήριο, αν οι αρθρώσεις σου πονάνε μετά από κάθε προπόνηση, ή απλώς ψάχνεις έναν πιο ευχάριστο τρόπο να κινηθείς και να νιώσεις καλά με το σώμα σου, τότε μάλλον ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις κάτι εντελώς διαφορετικό: διάδρομο μέσα στο νερό.

Ναι, καλά διάβασες. Περπάτημα ή τρέξιμο, όχι στον κλασικό διάδρομο, αλλά σε έναν ειδικό που βρίσκεται μέσα σε πισίνα. Και όχι, δεν χρειάζεται να ξέρεις κολύμπι ή να είσαι "του νερού". Το νερό είναι ρηχό, φτάνει μέχρι τη μέση ή το στήθος σου, και η εμπειρία θυμίζει κάτι ανάμεσα σε χαλαρή προπόνηση και spa.

Ο διάδρομος νερού είναι η νέα τάση στο fitness γιατί συνδυάζει κάτι πολύ σπάνιο: άσκηση χωρίς πόνο. Το νερό στηρίζει το βάρος του σώματός σου, οπότε οι αρθρώσεις σου δεν επιβαρύνονται. Δεν νιώθεις αυτό το "βαρύ" που σου αφήνει το γυμναστήριο. Αντίθετα, νιώθεις ελαφριά, σταθερή και ασφαλής. Γι’ αυτό και προτείνεται σε άτομα που έχουν τραυματισμούς, αρθρίτιδα ή ακόμα και για όσες θέλουν να ξεκινήσουν άσκηση πιο ήπια, χωρίς να νιωθουν σαν να "τιμωρούν" το σώμα τους.

Παράλληλα όμως, καις θερμίδες. Και πολλές μάλιστα. Γιατί το νερό βάζει φυσική αντίσταση, χωρίς να το καταλαβαίνεις. Δηλαδή γυμνάζεσαι καλά, δουλεύουν οι μύες σου, χωρίς να λαχανιάζεις ή να ιδρώνεις. Και το καλύτερο; Το νερό βοηθά την κυκλοφορία του αίματος, την αποτοξίνωση, ακόμα και την αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας. Είναι σαν να κάνεις προπόνηση και λεμφικό μασάζ μαζί.

Η εμπειρία είναι διασκεδαστική, διαφορετική και, πάνω απ’ όλα, φιλική προς το σώμα σου. Δεν έχεις να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν, ούτε να χτυπιέσαι με τα βάρη. Μπαίνεις, κινείσαι, νιώθεις καλά και φεύγεις ανάλαφρη.

Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν πολλά μέρη στην Ελλάδα που προσφέρουν αυτή την εμπειρία. Κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε φυσιοθεραπευτήρια, wellness centers ή και κάποια πιο εξελιγμένα γυμναστήρια. Αλλά είναι κάτι που συνεχώς εξαπλώνεται. Ο κόσμος το αγκαλιάζει γιατί βλέπει αποτέλεσμα χωρίς ταλαιπωρία.

Οπότε αν αισθάνεσαι ότι το σώμα σου χρειάζεται κάτι πιο ήπιο αλλά αποτελεσματικό, αν θες να συνδυάσεις άσκηση και φροντίδα, τότε ο διάδρομος στο νερό ίσως είναι το επόμενο πράγμα που πρέπει να δοκιμάσεις.

Πηγή: womenonly.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

