Συμβουλές για να είστε fit στις διακοπές

Η ώρα για τις καλοκαιρινές διακοπές πλησιάζει. Έχετε προσπαθήσει αρκετά προκειμένου να δημιουργήσετε ένα σταθερό πρόγραμμα άσκησης, και το να κινείτε το σώμα σας έχει γίνει πλέον μια ευχάριστη συνήθεια;

Αν ναι, δεν χρειάζεται να τη διακόψετε την περίοδο των καλοκαιρινών σας διακοπών, ακόμα και όταν μιλάμε για ένα σαββατοκύριακο ή ένα τριήμερο. Απλά προσαρμοστείτε, επιλέγοντας μερικές διασκεδαστικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα το SUP ή το απλό περπάτημα στη θάλασσα.

Είναι απόλυτα εντάξει και υγιές να δώσετε προτεραιότητα στη ξεκούραση, τη χαλάρωση και την απόλαυση ανέμελων στιγμών κατά τη διάρκεια των διακοπών σας. Άλλωστε η αποχή από την άσκηση αποτελεί σημαντικό κομμάτι της φυσικής κατάστασης.

Ωστόσο, το να κινείτε το σώμα σας ή να ακολουθείτε μια πιο ευέλικτη και ελαφριά ρουτίνα άσκησης στις διακοπές θα σας βοηθήσει να τις απολαύσετε περισσότερο και να έχετε καλύτερη διάθεση. Το πιο σημαντικό είναι ότι έτσι θα νιώθετε το σώμα σας γεμάτο ενέργεια και θα διατηρείτε τις καλές συνήθειες που έχετε χτίσει με κόπο.

1. Ξυπνήστε (λίγο) νωρίτερα

Μπορεί να φαίνεται προφανές, αλλά το να ξυπνάτε νωρίς για να κινηθείτε ενώ είστε διακοπές είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να εξασφαλίσετε ότι θα κινηθεί το σώμα σας χωρίς να χάσετε κάτι από την διασκέδασή σας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Επιπλέον, το να ξυπνάμε νωρίτερα κάνει πολύ πιο εύκολη την επανένταξη του σώματός μας στη φυσιολογική ρουτίνα μόλις επιστρέψουμε.

Μπορείτε να δοκιμάσετε να ξυπνήσετε μια ολόκληρη ώρα νωρίτερα αν έχετε κίνητρο, ή απλά 10 λεπτά πριν από το πρωινό σας για μια γρήγορη βόλτα.

2. Κάντε μια μικρή βόλτα

Είτε βρίσκεστε σε μια νέα πόλη στο εξωτερικό είτε σε ένα όμορφο νησί, εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να θαυμάσετε καινούρια μέρη. Η κίνηση είναι ένας υπέροχος τρόπος να εξερευνήσετε έναν νέο προορισμό, ειδικά αν συνήθως προτιμάτε να χαλαρώνετε στις διακοπές σας.

Μπορείτε να επιλέξετε πεζοπορία, τρέξιμο, περπάτημα, ποδήλατο ή κολύμπι. Απλά εξερευνήστε ό,τι έχει να σας προσφέρει ο προορισμός.

3. 5 λεπτά αρκούν στις διακοπές

Ο χρόνος είναι πολύτιμος στις διακοπές, οπότε αντί να αγχώνεστε με την ιδέα μιας μεγάλης και κουραστικής προπόνησης, αφιερώστε απλά πέντε λεπτά για να αυξήσετε τον καρδιακό σας ρυθμό.

Ψάχνετε για μια γρήγορη προπόνηση που μπορείτε να κάνετε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου; Δοκιμάστε να κάνε μερικούς γύρους από τις αγαπημένες σας ασκήσεις χωρίς εξοπλισμό ή απλά βάλτε μουσική και χορέψτε στο δωμάτιο.

Μόλις πέντε λεπτά θα σας κάνουν να νιώσετε καλά, θα βοηθήσουν να βάλετε το σώμα σας σε προτεραιότητα και θα αυξήσουν τις ενδορφίνες, ώστε να απολαύσετε το υπόλοιπο της ημέρας σας.

4. Αυτοφροντίδα χωρίς κριτική

Το πιο σημαντικό είναι να θυμάστε ότι στις διακοπές εσείς φτιάχνετε το πρόγραμμά σας. Αν δεν έχετε διάθεση να κινηθείτε, δεν χρειάζεται να το κάνετε. Ο καλύτερος τρόπος να κάνετε καλό στο σώμα σας είναι ακούγοντας το, οπότε αν νιώθετε πως χρειάζεστε περισσότερη ξεκούραση παρά κίνηση, χαλαρώστε χωρίς ενοχές.

Σκοπός των διακοπών είναι να επιστρέψουμε νιώθοντας γεμάτοι ενέργεια και αναζωογονημένοι, οπότε αν αυτό το πετυχαίνετε με ξεκούραση και ανάρρωση, μην επικρίνετε τον εαυτό σας.

