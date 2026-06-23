Alien Ghosting: Γιατί οι εξωγήινοι μας έχουν ρίξει "άκυρο"; - Οι λόγοι που μας αποφεύγουν

Αν περιμένεις να προσγειωθεί ένα UFO στην αυλή σου, η αστροβιολόγος Κάρολ Όλιβερ σου έχει μερικά «κακά» αλλά άκρως λογικά νέα.

Δεν φταις εσύ, φταίει η φυσική!

Να γιατί το ραντεβού μας με τα πράσινα ανθρωπάκια αναβάλλεται επ' αόριστον.

Image

Το σύμπαν είναι... τεράστιο: Το πιο κοντινό αστέρι απέχει έτη φωτός. Ακόμα και με το πιο γρήγορο διαστημόπλοιο, το ταξίδι θα κρατούσε χιλιάδες χρόνια.

Μπορεί να υπήρξαν προηγμένοι πολιτισμοί, αλλά να εξαφανίστηκαν πριν εμφανιστούμε εμείς. Ή μπορεί να εμφανιστούν αφού εμείς θα έχουμε γίνει ιστορία.

Image

Απλά χανόμαστε στο χρόνο.

Η Γη τούς πέφτει... τοξική: Εμείς αγαπάμε το οξυγόνο μας, αλλά για έναν εξωγήινο οργανισμό μπορεί να είναι σκέτο δηλητήριο. Φαντάσου να ταξιδεύεις αιώνες και μόλις ανοίξεις την πόρτα να αρχίσεις να σκουριάζεις!

Με λίγα λόγια: Αντί να ψάχνουμε για επισκέπτες από άλλους γαλαξίες, καλύτερα να προσέχουμε τον δικό μας, πανέμορφο πλανήτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Ο μαρτυρικός θάνατος της Σταυρούλας και το βίντεο που τα "είπε" όλα

Κρήτη: Ο Άγιος προφήτης Ελισσαίος προστάτης των ελαιοπαραγωγών και των ελαιοτριβείων (εικόνες)

Κρήτη: Σπαραγμός για τον γνωστό οδοντίατρο που "έσβησε" στη θάλασσα

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 47χρονο και 80χρονο για χασισοφυτεία, όπλα και ζωοκλοπή (εικόνες)