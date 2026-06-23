Ιταλία, Αλβανία και Μαυροβούνιο γίνονται φθηνοί προορισμοί και οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας

Όλο και περισσότεροι Έλληνες στρέφονται πλέον σε προορισμούς του εξωτερικού για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις το συνολικό κόστος μετακίνησης και διαμονής αποδεικνύεται χαμηλότερο σε σχέση με δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς. Η σύγκριση τιμών δεν περιορίζεται πια στα πολυτελή νησιά, αλλά επεκτείνεται ακόμη και σε περιοχές που παραδοσιακά θεωρούνταν πιο προσιτές, όπως οι Κυκλάδες, το Ιόνιο και τα νησιά του Αιγαίου.

Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στις αναζητήσεις των ταξιδιωτών, με αυξημένο ενδιαφέρον για κοντινούς ευρωπαϊκούς προορισμούς όπως η Ιταλία, η Κροατία, το Μαυροβούνιο και η Σλοβενία, αλλά και για περιοχές των Βαλκανίων, όπου η σχέση κόστους και εμπειρίας θεωρείται συχνά πιο συμφέρουσα. Σε αρκετές περιπτώσεις, ταξιδιώτες αναφέρουν ότι μπορούν να οργανώσουν διακοπές αντίστοιχου επιπέδου με χαμηλότερο συνολικό κόστος σε σχέση με ένα ελληνικό νησί τον Αύγουστο.

Το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τη διαμονή, αλλά και την καθημερινή κατανάλωση, καθώς σε αρκετούς από αυτούς τους προορισμούς καταγράφονται χαμηλότερες τιμές σε εστίαση και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα οι ταξιδιώτες κάνουν λόγο για λιγότερο συνωστισμό και ευκολότερη πρόσβαση.

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει υψηλές επιδόσεις στον διεθνή τουρισμό, με τις αφίξεις ξένων επισκεπτών να αυξάνονται. Ωστόσο, η διαφορετική αγοραστική δύναμη μεταξύ ξένων και Ελλήνων πολιτών δημιουργεί ένα παράδοξο: η χώρα να ενισχύει τη θέση της ως κορυφαίος προορισμός διεθνώς, αλλά ένα μέρος των κατοίκων της να δυσκολεύεται να την επιλέξει για διακοπές.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αλλάζουν και οι ταξιδιωτικές συνήθειες των Ελλήνων, με μικρότερης διάρκειας ταξίδια, μετακίνηση σε πιο «off season» περιόδους και αυξημένη προτίμηση σε οδικές αποδράσεις στο εξωτερικό, ως εναλλακτική έναντι των ακριβών ελληνικών νησιών αιχμής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Στις φλόγες εκκλησία στις Βασιλειές – Στάχτη εικόνες και αντικείμενα (βίντεο)

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής «δείχνουν» το θανατηφόρο χτύπημα

Ηράκλειο: Δημοτικό Συμβούλιο... φωτιά για την δομή των μεταναστών στους Αθανάτους