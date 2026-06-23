Κάλλιο Φωκίδας: Το χωριό - φάντασμα που εμφανίζεται μόνο όταν η Αθήνα "διψάει" (βίντεο)

Υπάρχει ένα ελληνικό χωριό που δεν θα το βρείτε εύκολα στον χάρτη. Όχι γιατί είναι κρυμμένο σε κάποια απόκρημνη βουνοκορυφή, αλλά γιατί περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του… κάτω από το νερό!

Ο λόγος για το Κάλλιο Φωκίδας, το πιο διάσημο «χωριό-φάντασμα» της χώρας, που έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με την καθημερινότητα στην Αττική.

Όταν οι Αθηναίοι ανοίγουν τη βρύση τους, το νερό που τρέχει έρχεται σε μεγάλο βαθμό από την τεχνητή λίμνη του Μόρνου. Εκεί ακριβώς, στον βυθό της λίμνης, ξεκουράζεται το παλιό Κάλλιο.

Image

Το χωριό αυτό παίζει ένα ιδιότυπο «κρυφτό» με τον καιρό και λειτουργεί ως ο απόλυτος, ζωντανός δείκτης της λειψυδρίας:

Όταν έχει ξηρασία η στάθμη της λίμνης πέφτει, το νερό υποχωρεί και –σαν σκηνικό από ταινία μυστηρίου– τα πέτρινα σπίτια, το παλιό σχολείο και η εκκλησία του χωριού αρχίζουν να ξεπροβάλλουν ξανά στον ήλιο. Για τους ειδικούς, αυτή η «επίσκεψη» από το παρελθόν είναι ένα καμπανάκι κινδύνου ότι πρέπει να προσέξουμε την κατανάλωση νερού.

Όταν οι βροχές επιστρέφουν: Με τις πρώτες καλές καταιγίδες και τα χιόνια, η λίμνη γεμίζει και πάλι χαμόγελα (και νερό!). Το Κάλλιο βυθίζεται ξανά στην υγρή του σιωπή, πράγμα που σημαίνει ότι οι ταμιευτήρες της Αττικής είναι γεμάτοι και ασφαλείς.

Η ιστορία του ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του '70, όταν οι κάτοικοι θυσίασαν τον τόπο τους και μετακόμισαν πιο ψηλά για να δημιουργηθεί το φράγμα.

Σήμερα, το παλιό χωριό παραμένει εκεί, ένας σιωπηλός φύλακας του νερού, που εμφανίζεται μόνο για να υπενθυμίσει πόσο πολύτιμη είναι κάθε σταγόνα νερού που φτάνει στα σπίτια του Λεκανοπεδίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Ο μαρτυρικός θάνατος της Σταυρούλας και το βίντεο που τα "είπε" όλα

Κρήτη: Ο Άγιος προφήτης Ελισσαίος προστάτης των ελαιοπαραγωγών και των ελαιοτριβείων (εικόνες)

Κρήτη: Σπαραγμός για τον γνωστό οδοντίατρο που "έσβησε" στη θάλασσα

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 47χρονο και 80χρονο για χασισοφυτεία, όπλα και ζωοκλοπή (εικόνες)