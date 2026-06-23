Πώς η μακρά προεκλογική περίοδος ευνοεί τα "αουτσάιντερ" και απειλεί τα "φαβορί"! του Θανάση Παπαμιχαήλ*

Η διάρκεια μιας προεκλογικής περιόδου αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους, αλλά συχνά υποτιμημένους, παράγοντες στην πολιτική σκακιέρα. Ενώ εκ πρώτης όψεως ο χρόνος φαίνεται να λειτουργεί ως σύμμαχος της εκάστοτε ισχυρής παράταξης, η πραγματικότητα των σύγχρονων αναμετρήσεων αποδεικνύει το αντίθετο.

Ένας προεκλογικός μαραθώνιος μπορεί να μετατραπεί σε σανίδα σωτηρίας για τα "αουτσάιντερ" κόμματα και σε εφιάλτη για τα μεγάλα φαβορί.

Για τους πολιτικούς σχηματισμούς με χαμηλά ποσοστά ή περιορισμένους πόρους, ο επιπλέον χρόνος είναι πολύτιμος αρωγός. Τους επιτρέπει να χτίσουν αναγνωρισιμότητα, να επικοινωνήσουν το πρόγραμμά τους χωρίς την πίεση του χρόνου και να συσπειρώσουν απογοητευμένους ψηφοφόρους.

Σε μια σύντομη αναμέτρηση, η φωνή τους συχνά θάβεται κάτω από την κυριαρχία των μεγάλων μέσων ενημέρωσης. Αντίθετα, μια παρατεταμένη περίοδος τους δίνει την ευκαιρία να βγουν στο προσκήνιο, να εκμεταλλευτούν τη φθορά των αντιπάλων και να κερδίσουν έδαφος πόντο-πόντο.

Στον αντίποδα, για τα κυρίαρχα κόμματα εξουσίας, η μακρά προεκλογική τροχιά αποτελεί πεδίο υψηλού ρίσκου.

Η συνεχής έκθεση στο φως της δημοσιότητας αυξάνει γεωμετρικά την πιθανότητα στρατηγικών σφαλμάτων. Όταν μια παράταξη βρίσκεται στην κορυφή, το μόνο που έχει να κάνει είναι να διαχειριστεί την υπεροχή της.

Ωστόσο, η κόπωση των στελεχών, η πίεση της καθημερινότητας και η διαρκής ανάκριση από τα ΜΜΕ δημιουργούν τις τέλειες συνθήκες για το μοιραίο "αυτογκόλ".

Ένα ατυχές σχόλιο ενός υποψηφίου, μια ασάφεια στο οικονομικό πρόγραμμα ή μια κακή διαχείριση της επικαιρότητας μπορούν να αποβούν μοιραία. Σε μια μακρά περίοδο, τέτοια λάθη μεγεθύνονται, αναλύονται επί μέρες και ριζώνουν στη συνείδηση των αναποφάσιστων πολιτών.

Το κόμμα που προηγείται αναγκάζεται να παίζει διαρκώς άμυνα, χάνοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Συμπερασματικά, ο χρόνος στην πολιτική δεν είναι ποτέ ουδέτερος. Όταν η κάλπη αργεί, η δυναμική αλλάζει.

Η μακρά προεκλογική περίοδος απομυθοποιεί τους ισχυρούς, δοκιμάζει τα αντανακλαστικά τους και, τελικά, τιμωρεί την αλαζονεία, μετατρέποντας μια βέβαιη νίκη σε μια ρίσκου και απρόβλεπτη μάχη.

*Ο Θανάσης Παπαμιχαήλ είναι Επικοινωνιολόγος-Συγγραφέας Οδηγών Πολιτικής Αυτοβελτίωσης (Σ.Ο.Π.Α.)

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